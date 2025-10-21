Generația Z din Peru se mobilizează „împotriva nedreptăților”, în ciuda represiunii autorităților

Când au izbucnit ciocniri între manifestanți și forțele de ordine în timpul unei manifestații masive pe 15 octombrie la Lima, un bărbat a fost ucis de poliție și peste o sută de persoane au fost rănite. Printre aceștia se numără și Angelo Nael Genti, în vârstă de 19 ani, care arată vânătăile și rănile sale, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com.

„M-au amenințat spunându-mi că, dacă polițistul acela nu m-ar fi arestat, m-ar fi ucis cu siguranță pe loc”, a declarat el pentru AFP.

Majoritatea manifestanților aparțineau „Generației Z”, tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care reprezintă fața cea mai vizibilă a unei mișcări alimentate de furia față de insecuritatea crescândă și criza politică permanentă dintr-o țară care a avut șapte președinți într-un deceniu.

Tinerii s-au raliat steagului pirat din manga One Piece, care a devenit simbolul luptei împotriva opresiunii pe mai multe continente. Deși Peru a preluat acest simbol și mobilizarea se face în principal prin intermediul rețelelor sociale, ea nu face parte dintr-o mișcare mondială unificată.

Originar dintr-un cartier sărac din suburbia Lima, Ventanilla, Angelo Nael Genti explică că a ieșit împreună cu colegii săi de la universitatea publică pentru a manifesta pașnic.

Studentul a simțit mai întâi impactul unui glonț în piciorul stâng.

A căzut la pământ și șapte polițiști, după cum descrie el, l-au lovit cu pumnii și picioarele.

Polițiștii au încercat să-l ia cu ei, dar o ambulanțieră a insistat să-l ducă de urgență la spital.

„Erou”

Deși încă îi mai este frică, el asigură că vrea „să păstreze această idee de luptă pentru generațiile viitoare” și garantează că nu va înceta să manifesteze.

Familia lui îl susține și îl ajută să se deplaseze. Mama lui, Amanda Tapia, spune că studentul la conservarea patrimoniului cultural este „eroul” ei pentru că a luptat pentru drepturile peruanilor.

Rosalinda, o absolventă de drept în vârstă de 26 de ani, a participat și ea la proteste pentru, explică ea, „a alunga criminalii de la putere” și „a lupta împotriva nedreptății”.

„Poporul s-a trezit”, adaugă fiica unei vânzătoare ambulante care a crescut într-un cartier sărac al capitalei, într-o cafenea unde se adună tinerii care au fost arestați.

Luffy ca sursă de inspirație

Forțele de ordine au arestat aproximativ 20 dintre ei pe 15 octombrie, dar toți au fost eliberați din lipsă de dovezi.

În ciuda fricii pe care spune că o simte la fiecare manifestație, Rosalinda nu vrea să renunțe, pentru părinții și fratele ei mai mic.

„Dacă nu mă întorc, continuați să luptați”, mărturisește ea cu ochii umezi.

Wildalr Lozano, în vârstă de 20 de ani, a început recent să manifesteze, pentru a denunța un guvern de care se simte deconectat.

Înconjurat de trofee de cricket în casa sa dintr-un cartier de clasă mijlocie, studentul face parte din echipa națională a țării.

Implicat în structurile organizaționale ale Gen Z, el nu exclude posibilitatea de a se lansa în politică în viitor.