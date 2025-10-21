Jurnal #4. O zi despre fragilitatea umană la Astra Film Festival. De la traumele din zona frontului la manipularea mediatică (Parteneriat)

Astra Film Festival a intrat în cea de a patra zi pe valul de entuziasm adus de cei mai tineri spectatori, elevii veniți la primele proiecții din programul de educație prin film documentar AF Junior. Ziua de luni, una deosebit de densă, a culminat cu proiecțiile de seară, atunci când publicul a avut de ales între filme și discuții despre război, fake news și manipulare. Atmosfera de festival a fost animată de asemenea de prezența studenților de la universități europene veniți la Sibiu prin programul Erasmus+ pentru workshop-uri, masterclass-uri și alte activități practice din domeniul artei, producției, distribuției filmului documentar din cadrul DocStudent Hub.

#savesorina, filmul anti-fake news

Un film ca un duș rece a fost documentarul „#savesorina” (r. Marian Voicu, România – 2025), care a demontat pas cu pas un fake news celebru din anul 2019: Cazul Sorina Săcărin. Adică povestea, din păcate adevărată și brutală, a unei fetițe de opt ani din Baia de Aramă adoptată legal de o familie de români stabiliți în SUA, devenită, fără voia ei, simbolul unei crize generate de manipulare mediatică.

Filmul urmărește cronologic distorsionarea adevărului, presiunea publică și blocajele instituționale care i-au încălcat drepturile fundamentale ale fetei. O muncă de peste 6 ani la acest film, așa cum producătoarea Diana Gavra a menționat în Q&A-ul de după proiecție: „Am vrut ca acest film să fie o lecție despre fake news și despre cum e exploatată drama unui copil”. Ca epilog, producătoarea, care a fost și avocata familiei Săcărin, a precizat că a câștigat în instanță procesele împotriva unor televiziuni precum B1TV, Antena 3 și România TV.

„A fost un război informațional, un spectacol mediatic. S-au testat reacțiile noastre colective”, a spus și regizorul Marian Voicu. Emoția și intensitatea trăirilor pe parcursul vizionării filmului s-au simțit și în sală, o spectatoare mulțumind echipei de producție: „La început, mi-era frig, apoi nu știam ce haine să mai scot de pe mine, de la emoția creată. Mulțumesc ca ați realizat acest film!”.

DocTalk Război – văzut din intimitatea dușmanului

Între timp, pe strada Cetății așteptau încolonați zeci de cadeți, nerăbdători să intre în Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu pentru a vedea documentarul „Cei Vii” (r. Anca Hirte, România – 2025), un film în care patru români marcați de războiul din Afganistan – Costi, Dan, Matei și Bianca, văduva unui camarad căzut – vorbesc deschis despre impactul profund al rănilor fizice și psihice pe care le-au suferit. Filmul funcționează ca o confesiune colectivă, îmbinând mărturii intime cu imagini din arhiva personală, înregistrări din timpul misiunilor pe front și fragmente din viața de după întoarcerea acasă.

Proiecția a fost urmată de DocTalk-ul serii, „Război – văzut din intimitatea dușmanului”, moderat de jurnalistul Răzvan Marcu, care a întrebat de ce e greu de dus un război. „Războiul e un intensificator al umanului. Pe de o parte ai sacrificiu și generozitate, pe de alta barbaria, distrugerea, egoismul. De asta e atât de greu de dus; psihicul nu poate îndura atâta tensiune”, a răspuns scriitorul Radu Vancu. Iar senzația e amplificată azi de rețelele de socializare, pentru că „un telefon mobil e suficient să ducă imaginea războiului către milioane de oameni”, a adăugat el.

Privind către războiul declanșat de Rusia în Ucraina, expertul în strategii militare, Hari Bucur Marcu, invitat de asemenea la DocTalk, a spus e răspicat că acesta „nu are noimă” și că „Rusia nu e pregătită pentru operațiuni de succes și nu e capabilă să declanșeze în Europa un război cu consecințe serioase mai devreme de 10 ani de acum încolo”. „Singura noastră șansă e Uniunea Europeană, care trebuie să devină și militară”, a concluzionat Radu Vancu. Discuția a fost transmisă live pe YouTube și pe Facebook (o puteți vedea aici: https://www.youtube.com/watch?v=Mj9njc3AJtM).

Seara s-a încheiat la Sala Thalia cu alt film din secțiunea tematică „Pe ambele părți ale frontului sângeros”, documentarul „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda – 2025), din care aflăm de ce băieții afgani, crescuți în mirajul spiritului taliban, ajung să creadă că scopul suprem al vieții lor e să devină martiri sinucigași. În altă parte a Sibiului, la CineGold, spectatorii au „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, Ucraina – 2025), despre o tânără mamă, înrolată voluntar pe frontul din Ucraina, care înregistrează un jurnal video pentru fiul ei de cinci ani, oferind o mărturie profundă și emoționantă a curajului, a maternității și a sacrificiului.

Ce vedem azi la Astra Film Festival

Astra Film Junior aduce filme pentru toate categoriile de vârstă, de la 6 la peste 15 ani, care abordează teme diverse, educative și interesante. Câteva exemple: Midii delicioase și fluturi colorați (Germania), un film care surprinde aventurile de zi cu zi a doi buni prieteni din Zanzibar, una dintre ele fiind culegerea midiilor, mâncarea lor preferată, sau Arhitecții naturii (România – 2025), un documentar care surprinde povestea reintroducerii castorilor și a zimbrilor în Munții Făgăraș, prin eforturile Fundației Conservation Carpathia.

Filmele zilei

11:00 (Astra Film Cinema) – Sub steaguri, sub soare (r. Juanjo Pereira, Paraguay – 2025), un film despre cazul Paraguayului care a cunoscut cea mai lungă și cea mai puțin cunoscută dictatură din istoria recentă, a lui Alfredo Stroessner.

12:00 (CineGold) – Pachet Docshorts – Încetarea focului (r. Jakob Krese, Germani – 2025) și Livezile (r. Antoine Chapon, Franța – 2025).

13:00 (CineGold) – Decodând ura (r. Simon Klose, Danemarca – 2025) – filmul din Gala de Deschidere a AFF2025, pentru cei care nu l-au văzut atunci sau vor să îl revadă, despre rețelele urii din online;

14:00 (CineGold) – Suntem înăuntru (r. Farah Kassem, Liban – 2024) – După mai bine de un deceniu, Farah se întoarce în Liban și caută un limbaj prin care să se poată conecta cu tatăl ei aflat la capătul vieții— un limbaj care se dovedește a fi chiar poezia.

16:00 (Sala Thalia) – Pachet DocSchool – Eu, cu mine, nu mă plictisesc niciodată (r. Bortisca Octavia, România – 2025) și Un clovn în slujba țării (r. Dragoș Bota, România – 2025).

17:30 (Sala Thalia) – Cabina sub presiune (r. Eszter Nagy, Ungaria – 2024) – Două persoane, fără legături romantice, vor să devină părinți împreună – dar ce înseamnă cu adevărat să fi în relație de co-parenting?

17:30 (Astra Film Cinema) – Fabula țestoasei și a florii (r. Carolina Campo Lupo, Uruguay – 2025) – În filme, bolile terminale sunt adesea tratate cu dramatism. În acest film, însă, ni se arată fără menajamente cum o mamă cu cancer terminal pregătește viața copiilor ei pentru vremea când ea nu va mai fi.

17:30 (CineGold) – Apocalipsa digitală (r. Dylan Reibling, Canada – 2025) – Internetul este un instrument sau o armă? Cum a ajuns el să fie controlat de câteva firme gigant și să fie folosit ca cea mai puternică unealtă de manipulare politică?

20:00 (Astra Film Cinema) – Muntele nu se mișcă (r. Petra Seliškar, Franța – 2025) – Portretul unor frați care păstoresc turmele de oi într-o zonă izolată, din munți, devine un pretext pentru o meditație intensă despre provocările unei profesii vechi de secole, despre o lume regresivă, fără prea multe oportunități.

20:30 (CineGold) – Scrisori de pe Strada Lupului (r. Arjun Talwar, Polonia – 2025) – Un imigrant indian încearcă să își găsească un rost și să se adapteze vieții din Varșovia și surprinde societatea poloneză într-un studiu subtil despre apartenență și acceptare.

20:30 (Sala Thalia) – Devenind Roosi (r. Margit Lillak, Estonia – 2025) – Povestea unei fete care, după ce își petrece toată copilăria într-o comunitate de ecologiști, decide ca adolescent că a venit timpul să facă propriile ei alegeri și să descopere societatea din care părinții au ales să se retragă trăind într-o comunitate retrasă.

