Avocații cer magistraților „ieșirea ordonată” din greva mascată / Oficial, nu s-a anunțat încetarea protestului

Uniunea Națională a Barourilor din România a emis marți un comunciat de presă în care solicită puterii judecătorești „un cadru unitar și predictibil în procesul de reluare a activității instanțelor de judecată, în contextul încetării protestului magistraților”. Avocații mai cer, printre altele, ca reluarea activității de judecată să fie anunțată și comunicată din timp și să se realizeze într-o manieră unitară la nivelul instanțelor.

Cum nu există decizii oficiale la nivelul instanțelor sau al CSM privind încetarea protestului magistraților, l-am contactat pe vicepreședintele UNBR, Daniel Fenechiu, pentru a explica motivele pentru care a fost dat acest comunicat.

Acesta ne-a declarat că, într-adevăr, nu există o decizie oficială și unitară de încetare a protestului, dar are semnale de la colegii avocați din țară că, după decizia CCR privind pesniile magistraților, unele instanțe au reluat lucrul și încep să judece, altele au anunțat că doar își suspendă protestul, în ideea de a-l relua mai ușor dacă Guvernul insistă cu legea privind pensiile.

S-a creat astfel o stare de confuzie în rândul avocaților, care nu reușesc să afle în timp util care instanțe și de la ce nivel (judecătorii, tribunale, curți de apel) și-au reluat activitatea și care nu. Evident, confuzia pe care o acuză avocații este mult mai mare la nivelul simplilor cetîțeni care au pe rol diverse cauze.

Comunicatul UNBR este astfel un apel la „cooperare instituțională loială și eficientă, în sprijinul echilibrului, al stabilității și al coerenței sistemului de justiție”.