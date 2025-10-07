Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu: Partidul Național Liberal nu va susţine proiectele PSD ce privesc eliminarea plăţii CASS pentru mame, clerici, veterani

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunţat marţi că PNL nu va susţine proiectele PSD privind eliminarea plăţii CASS pentru mame, personal monahal, veterani de război, menţionând că nu sunt bani la buget, transmite Agerpres.

Fenechiu a spus că această temă a fost discutată la grupul parlamentar al PNL cu premierul Ilie Bolojan.

„A fost una dintre temele discutate cu premierul. PNL face parte dintr-o coaliţie, care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci, nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar. Premierul ne-a explicat că într-o înţelegere, noi trebuie să respectăm înţelegerea, indiferent de ce fac ceilalţi parteneri ai noştri”, a declarat Fenechiu.

El a mai spus că regula coaliţiei a fost că trebuie eliminate excepţiile.

„Noi putem da bani la toată lumea dacă avem, putem dubla, tripla, să dăm excepţii. Nu sunt bani. Din acest punct de vedere, noi ne vom abţine. Este declaraţia oficială a grupurilor liberale. Dacă va trece (de plen – n.r.), este problema coaliţiei, PSD trebuie să explice. Nu e vorba doar de mămici, e vorba de zona clericală, de veterani, e vorba de o categorie destul de largă, iar regula coaliţiei a fost că elimină excepţiile”, a adăugat liberalul.

Potrivit acestuia, PNL a susţinut mai multe iniţiative de majorare a indemnizaţiei pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului.

„Nimeni nu are nimic cu mămicile, să fie cât se poate de clară această chestiune. PNL a susţinut mai multe iniţiative care au dus la majorarea acestei indemnizaţii. În România, concediul de maternitate este cel mai mare din Europa, e de 2 ani de zile, este de 75% (indemnizaţia – n.r.). Nimeni nu vede aceste lucruri. Problema este legată de faptul că, în momentul de faţă, principiul solidarităţii cere ca fiecare om care beneficiază de sănătate să o plătească. Când bugetul va permite, cu siguranţă, vii cu măsuri. Astăzi nu sunt bani. Dacă colegii noştri de guvernare, social-democraţii, au aceste resurse, poate îi spun lui Bolojan: Domnule, am găsit sacul de bani şi de acolo dăm banii. Dacă nu, vom intra într-o zonă în care lumea va spune că suntem neserioşi”, a subliniat Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL a mai declarat că România riscă să dea organismelor internaţionale un semnal de lipsă de consecvenţă.

„Pe 10 avem Ecofin-ul (Consiliul Afaceri Economice şi Financiare – n.r.), se discută cu creditorii internaţionali toate lucrurile din România. Ce semnal dăm noi dacă cu 3 zile înainte, două comisii avizatoare elimină o măsură care a luat-o Guvernul acum o lună? Cât de consecvenţi suntem? Partidul Naţional Liberal se va abţine de la aceste lucruri, nu vom vota aceste proiecte şi o să explicăm mămicilor şi tuturor. Teoria că ne vor întreba oamenii pe stradă de ce facem treaba respectivă e cât se poate de firească. Oricărui om poţi să-i explici de ce faci lucrul asta”, a mai spus Fenechiu.

Comisiile pentru muncă şi sănătate ale Senatului au dat, marţi, raport favorabil pentru cele două propuneri legislative iniţiate de PSD privind eliminarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii şi văduvele de război, invalizii, foştii deţinuţi politici, personalul monahal şi, respectiv, pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului.

Pe lângă Comisiile pentru muncă şi sănătate, proiectele urmează să fie discutate şi în Comisia pentru buget. Ulterior, vor intra în dezbaterea plenului Senatului, care este primul for sesizat, iar Camera Deputaţilor este decizională.