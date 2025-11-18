G4Media.ro
Discuții pentru un nou program de finanţare Ucraina – FMI

soldat-ucraina
Sursa foto: Profimedia Images

Liderii Ministerului Finanţelor din Ucraina, ai Băncii Naţionale a Ucrainei şi experţi ai Fondului Monetar Internaţional au început discuţiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunţat Ministerul Finanţelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform, citat de News.ro.

Se menţionează că negocierile se concentrează pe obiectivele cheie ale politicii economice a statului. În special, acestea se referă la politica fiscală şi monetară menită să menţină stabilitatea macrofinanciară, precum şi la un set de reforme structurale.

Printre priorităţi se numără consolidarea guvernanţei, combaterea corupţiei şi crearea condiţiilor pentru o creştere economică durabilă.

„Ne aşteptăm la o săptămână de discuţii productive cu personalul FMI. Noul program va contribui la satisfacerea nevoilor bugetare ale Ucrainei pe termen mediu şi va sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale menite să asigure redresarea economică şi integrarea europeană. Sunt recunoscător FMI pentru sprijinul şi expertiza sa continuă, care contribuie la consolidarea rezilienţei economice şi financiare a Ucrainei”, a declarat Sergii Marchenko, ministrul finanţelor al Ucrainei.

Misiunea FMI condusă de Gavin Gray a început să lucreze în Ucraina pe 17 noiembrie cu reprezentanţii guvernului pentru lansarea unui nou program Extended Fund Facility (EFF).

Bugetul de stat al Ucrainei a primit nouă tranşe în cadrul actualului program EFF al FMI, în valoare totală de aproximativ 10,6 miliarde de dolari.

În septembrie, guvernul ucrainean a solicitat oficial FMI să lanseze un nou program de finanţare.

