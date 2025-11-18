Extinderea tăcută a Turciei pe piața europeană de apărare: exporturi record de vehicule blindate

Analiză a publicației grecești Ethnos, via Rador: Compania turcă Otokar, un fabricant important de vehicule blindate din industria de apărare a Turciei, înregistrează o creștere impresionantă a producției și a exporturilor, în condițiile în care contractul în valoare de 857 de milioane de euro semnat cu România a devenit o pârghie pentru extinderea companiei pe piața europeană a vehiculelor militare.

Contract de referință cu România

Otokar va executa un contract pentru producția și livrarea a 1.059 de vehicule COBRA II 4×4 pentru o perioadă de 5 ani. Vehiculele vor fi produse în 10 variante diferite, de la vehicule de transport personal până la purtătoare de mortiere și ambulanțe.

Primele 278 de vehicule vor fi fabricate în Turcia, după care producția rămasă va fi transferată în România, unde vor fi integrate și subsistemele locale. Este prima dată când COBRA II va fi produs în afara Turciei.

Creșterea producției și a vânzărilor

Creșterea cererii s-a reflectat imediat în rezultatele Otokar. În primele nouă luni ale anului trecut, au fost produse 94 de vehicule militare, în timp ce în aceeași perioadă a acestui an numărul a ajuns la 224, înregistrând o creștere de 128%. Cifra de afaceri a industriei aproape s-a dublat, ajungând la 110 milioane de euro.

Exporturile sunt pilonul de bază, 97% din veniturile din apărare ale Otokar provenind din exporturi.

Contractul cu România, în valoare de 857 de milioane de euro, a consolidat semnificativ portofoliul de comenzi al companiei pentru următorii ani.

În același timp, investiția într-o linie de producție în România creează noi capacități industriale locale în Europa, consolidând accesul companiei pe piețele UE.

Extinderea portofoliului de versiuni exportabile

Cele 10 variante COBRA II care vor fi livrate includ:

– Vehicul de transport personal

– Vehicul de recunoaștere

– Transportor de stație de arme operat de la distanță

– Vehicul antitanc și vehicul de comandă antitanc

– Purtător de mortier de 120 mm și 81 mm

– Vehicul de geniu

– Vehicul de recunoaștere CBRN

– Ambulanță

Prin acest acord, România devine a 9-a țară europeană care integrează soluțiile Otokar în forțele sale armate.

Prezență internațională

Otokar a fabricat până în prezent peste 33.000 de vehicule militare, care sunt utilizate de peste 70 de utilizatori în peste 40 de țări. Multe dintre acestea au fost testate operațional, inclusiv în țările membre NATO.

Contractul cu România nu este doar un acord comercial major, ci și o punte strategică ce extinde prezența industriei de apărare turcești în Europa. Otokar înregistrează o dezvoltare dinamică a exporturilor, își mărește baza de producție în străinătate și își consolidează rolul în spațiul competitiv al vehiculelor militare.

Traducerea Rador: Carolina Ciulu