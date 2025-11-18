Scade comerțul Republicii Moldova cu fostele state sovietice, majoritatea exporturilor de mărfuri au ca destinație statele membre ale UE

Majoritatea exporturilor de mărfuri din Republica Moldova au ca destinație statele membre ale Uniunii Europene, arată datele Biroului Național de Statistică pentru perioada ianuarie-septembrie 2025, citate de Radio Chișinău.

În același timp, Republica Moldova înregistrează o scădere a comerțului cu țările CSI (comunitatea fostelor state membre URSS), în comparație față de anul trecut.

În perioada ianuarie-septembrie a.c., exporturile de mărfuri au crescut cu 0,3%, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, iar importurile s-au majorat cu 18,7%, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Majoritatea exporturilor – 68,1% – au avut ca destinație țările Uniunii Europene, cu 2,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului 2024. Totodată, exporturile destinate țărilor CSI au constituit 6,2%, în scădere cu 15,5%.

Principala piață de export rămâne a fi România cu aproape 30% din exporturi, aceasta fiind urmată de Italia, cu aproape 10 la sută, și Turcia, cu aproape 9 la sută.

Au scăzut exporturile de mărfuri spre SUA, cu peste 40%, și spre Germania cu aproape 30%. În același timp, au crescut cele spre Turcia, Cehia și Elveția cu peste 50%.

Principalele mărfuri exportate sunt mașinile, aparatele electrice și componentele acestora – 16 la sută din totalul exporturilor, – semințele și fructele oleaginoase – circa 13 la sută; legumele și fructele – aproximativ 10 la sută, precum și cerealele – peste 9 la sută.

Totodată, majoritatea importurilor sunt din statele UE – aproape 54%, – cu 29% mai mult față de 2024. Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au o cotă de aproape 3% din total, cu cca 12% mai puțin decât anul trecut.

În topul țărilor din care Republica Moldova importă mărfuri, România este pe primul loc, cu peste 22 la sută din total; urmată de China cu aproape 14 la sută, și Ucraina cu circa 11 la sută.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Belarus, cu 48 la sută; din Emiratele Arabe Unite, cu peste 54 la sută; Ucraina cu 2 la sută; și Federația Rusă cu aproape 9 la sută.

Principalele mărfuri importate sunt petrolul și gazul cu câte circa 9 la sută din totalul de importuri, vehiculele rutiere, cu aproape 8 la sută; și energia electrică cu aproximativ 4 la sută.

Via Rador