Încă o urcare importantă pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA: Situația jucătoarelor din România
Sorana Cîrstea a înregistra un nou salt în clasamentul WTA de simplu, jucătoare în vârsta de 35 de ani urcând alte șase locuri, până pe 58. Este tot mai aproape de Jaqueline Cristian, sportiva din România cu cea mai bună clasare din prezent: locul 48.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Dacă Sorana a urcat din nou în ierarhia mondială, lucrurile nu stau în această săptămână la fel pentru Gabriela Ruse, Anca Todoni, Irina Begu și Miriam Bulgaru.
Toate au pierdut locuri în clasamentul WTA de simplu.
Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu
- 48 Jaqueline Cristian 1226 puncte (-6 locuri)
- 58 Sorana Cîrstea 1091 (+6 locuri)
- 100 Gabriela Ruse 746 (-2)
- 120 Anca Todoni 646 (-1)
- 121 Irina Begu 644 (-8)
- 234 Miriam Bulgaru 304 (-3)
- 283 Irina Bara 239
- 296 Gabriela Lee 225 (-11)
- 303 Ana Bogdan 217 (-8) etc
Cum arată TOP 10 WTA
- 1 Aryna Sabalenka 11.010 puncte
- 2 Iga Swiatek 8.553
- 3 Coco Gauff 7.263
- 4 Amanda Anisimova 5.989
- 5 Mirra Andreeva 4.698
- 6 Jessica Pegula 4.653 (+1 loc)
- 7 Madison Keys 4.449
- 8 Jasmine Paolini 4.156
- 9 Elena Rybakina 3.898 (+1 loc)
- 10 Qinwen Zheng 3.678 (-1 loc)
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.