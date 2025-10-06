G4Media.ro
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Marco Iacobucci / Shutterstock Editorial / Profimedia
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Marco Iacobucci / Shutterstock Editorial / Profimedia

Încă o urcare importantă pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA: Situația jucătoarelor din România

Sportz6 Oct 0 comentarii

Sorana Cîrstea a înregistra un nou salt în clasamentul WTA de simplu, jucătoare în vârsta de 35 de ani urcând alte șase locuri, până pe 58. Este tot mai aproape de Jaqueline Cristian, sportiva din România cu cea mai bună clasare din prezent: locul 48.

Dacă Sorana a urcat din nou în ierarhia mondială, lucrurile nu stau în această săptămână la fel pentru Gabriela Ruse, Anca Todoni, Irina Begu și Miriam Bulgaru.

Toate au pierdut locuri în clasamentul WTA de simplu.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

  • 48 Jaqueline Cristian 1226 puncte (-6 locuri)
  • 58 Sorana Cîrstea 1091 (+6 locuri)
  • 100 Gabriela Ruse 746 (-2)
  • 120 Anca Todoni 646 (-1)
  • 121 Irina Begu 644 (-8)
  • 234 Miriam Bulgaru 304 (-3)
  • 283 Irina Bara 239
  • 296 Gabriela Lee 225 (-11)
  • 303 Ana Bogdan 217 (-8) etc

Cum arată TOP 10 WTA

  • 1 Aryna Sabalenka 11.010 puncte
  • 2 Iga Swiatek 8.553
  • 3 Coco Gauff 7.263
  • 4 Amanda Anisimova 5.989
  • 5 Mirra Andreeva 4.698
  • 6 Jessica Pegula 4.653 (+1 loc)
  • 7 Madison Keys 4.449
  • 8 Jasmine Paolini 4.156
  • 9 Elena Rybakina 3.898 (+1 loc)
  • 10 Qinwen Zheng 3.678 (-1 loc)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

