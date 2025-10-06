Încă o urcare importantă pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA: Situația jucătoarelor din România

Sorana Cîrstea a înregistra un nou salt în clasamentul WTA de simplu, jucătoare în vârsta de 35 de ani urcând alte șase locuri, până pe 58. Este tot mai aproape de Jaqueline Cristian, sportiva din România cu cea mai bună clasare din prezent: locul 48.

Dacă Sorana a urcat din nou în ierarhia mondială, lucrurile nu stau în această săptămână la fel pentru Gabriela Ruse, Anca Todoni, Irina Begu și Miriam Bulgaru.

Toate au pierdut locuri în clasamentul WTA de simplu.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

48 Jaqueline Cristian 1226 puncte (-6 locuri)

58 Sorana Cîrstea 1091 (+6 locuri)

100 Gabriela Ruse 746 (-2)

120 Anca Todoni 646 (-1)

121 Irina Begu 644 (-8)

234 Miriam Bulgaru 304 (-3)

283 Irina Bara 239

296 Gabriela Lee 225 (-11)

303 Ana Bogdan 217 (-8) etc

