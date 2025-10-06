„Sunt la limita rezistenței” – Strigătul de ajutor al Dariei Kasatkina către WTA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jucătoarele din WTA s-au declarat în nenumărate rânduri nemulțumite de faptul că organizatorii circuitului mondial au aglomerat până la refuz calendarul competițional. Daria Kasatkina, fostă ocupantă a locului opt mondial, precizează că se află la „limita rezistenței”, motiv pentru care a încheiat sezonul din tenisul de câmp mai devreme.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Kasatkina acuză WTA că a încărcat până la refuz circuitul mondial

În vârstă de 28 de ani, Daria a lăsat Rusia, țara unde s-a născut, și reprezintă Australia de câteva luni de zile. Kasatkina a întregit lista jucătoarelor nemulțumite de supraîncărcarea calendarului WTA.

Actualmente pe locul 19 în lume (cel mai sus a fost pe opt), fosta reprezentantă a Rusiei mărturisește că a clacat atât fizic, cât și mental din cauza programului încărcat la care este supusă, transmite BBC.

„De mult timp nu mă simt bine şi, sinceră să fiu, rezultatele şi performanţele mele o demonstrează. Sunt la limita rezistenţei şi, din păcate, nu sunt singură.

Adăugaţi la toate acestea stresul emoţional şi mental legat de schimbarea naţionalităţii şi veţi vedea că nu pot face faţă şi suporta mai mult ca femeie.

Dacă asta mă face slabă, atunci aşa să fie, sunt slabă.

Cu toate acestea, ştiu că sunt puternică şi voi deveni şi mai puternică dacă mă retrag şi îmi reîncarc bateriile. Este timpul să mă ascult pe mine însămi, pentru o schimbare”, a afirmat Daria Kasatkina.

Daria a avut parte de multe transformări în viață în ultima perioadă: şi-a schimbat naţionalitatea din rusă în australiană în martie, după ce a criticat legile LGBTQ+ din ţara sa şi războiul din Ucraina.

Daria a avut unele probleme de formă în acest sezon, ea terminând anul cu 19 victorii și 21 de înfrângeri.

Kasatkina spune că stresul emoţional cauzat de schimbarea naţionalităţii a contribuit la dificultăţile ei, inclusiv faptul că nu şi-a văzut tatăl timp de patru ani.

De asemenea, Elina Svitolina și Paula Badosa și-au încheiat sezonul mai devreme din cauza dificultăților fizice și a impactului psihic.

Iga Swiatek, de şase ori campioană de Grand Slam, a declarat că sezonul este prea lung şi intens, criticându-i pe organizatorii de la WTA.

WTA a impus jucătoarelor de top participarea obligatorie la fiecare turneu de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open), la zece turnee WTA 1000 şi la şase turnee de nivel 500.