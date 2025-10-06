Cabana Podragu din Munţii Făgăraș se închide de la 20 octombrie / ”Vă așteptăm cu mare drag în sezonul următor” / Cabana a fost construită de către BNR

Cabana Podragu își închide porțile pentru sezonul de vară începând cu data de 20 octombrie și va rămâne închisă până la 2 iulie 2026, anunță Monitorul de Făgăraș.

”Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne-ați trecut pragul anul acesta, pentru momentele frumoase, pentru poveștile împărtășite și pentru dragostea voastră față de munte. Vă așteptăm cu mare drag în sezonul următor, cu speranța că vom fi și mai mulți iubitori de drumeții și natură adunați la Podragu! Până atunci, să aveți pași siguri pe poteci și cer senin deasupra!” transmite Echipa Cabanei Podragu.

Aceasta a fost construită în perioada 1948 – 1949 de către Banca Naţională a României şi a fost dată în folosinţă în anul 1950.

Încă din 1987, în sezonul de iarnă această cabană se închide pentru că aprovizionarea se face cu măgarii, iar în perioada de iarnă aceștia nu mai pot urca.

Cabana Podragu este situată la altitudinea de 2.136 m, pe Valea Podragului din Munţii Făgăraşului, este construită din piatră şi dispune de 70 de locuri de cazare, la paturi şi priciuri.