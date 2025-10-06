Bursele franceze intră pe roșu după demisia premierului Lecornu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bursele franceze sunt afectate de un val de vânzări după ce mass-media a anunțat că premierul Sebastien Lecornu a demisionat, transmite agenția Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acțiunile franceze au înregistrat o scădere bruscă, randamentele obligațiunilor de stat au crescut cu 8 puncte de bază, iar euro a înregistrat o scădere de 0,65%, ajungând la 1,1667 dolari. Prima cerută de investitori pentru a deține datorii ale statului francez, în locul obligațiunilor germane de referință, a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie. În jurul orei 14,00, indicele CAC scădea cu 1,51%.

„Băncile franceze sunt puternic afectate astăzi, iar diferența față de obligațiunile germane se mărește brusc. Situația din Franța este din ce în ce mai complicată, atât din punct de vedere politic, cât și economic. Nu cred că Macron va demisiona. Acest lucru ar agrava probabil situația, mai ales în contextul valului populist care cuprinde Europa și al riscului de ascensiune a extremei drepte. Volatilitatea va persista probabil, dar până acum piețele par să absoarbă șocul. Nu există încă efecte colaterale majore, deși băncile franceze sunt în mod evident cele mai afectate”, explică Philip Shaw, economist șef la Investec, Londra.

„Această mișcare fără precedent – prima dată în istoria celei de-a Cincea Republici când un prim-ministru demisionează înainte de a se adresa Parlamentului – împinge Franța într-un teritoriu politic necunoscut. Având în vedere impasul, probabilitatea dizolvării Parlamentului și a alegerilor anticipate a crescut semnificativ. Pe lângă această incertitudine/criză politică, ne putem aștepta la una economică (sentimentul se va deteriora probabil), având în vedere incertitudinea care planează asupra deficitului bugetar mare”, spune și Chris Beauchamp, analist de piață la IG GROUP.