VIDEO Grindeanu a ieșit din sală în momentul intonării imnului Ținutului Secuiesc la Congresul UDMR

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în momentul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la Congresul UDMR, care se desfășoară la Cluj.

Sorin Grindeanu se afla în primul rând, lângă premierul Ilie Bolojan, liderul UDMR Kelemen Hunor, premierul Ungariei Viktor Orban. La Congresul UDMR mai participă primarul Clujului, Emil Boc (PNL), ministrul Economiei Radu Miruță (USR).

Congresul UDMR a început cu intonarea imnului de stat al României, intonarea imnului Ungariei, urmate de imnul Ținutului Secuiesc.

La acest moment, liderul interimar al PSD a plecat din sală. Ceilalți oficiali invitați au rămas în sală.

Sorin Grindeanu a revenit ulterior și a ținut și un discurs.