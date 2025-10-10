VIDEO Grindeanu a ieșit din sală în momentul intonării imnului Ținutului Secuiesc la Congresul UDMR
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în momentul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la Congresul UDMR, care se desfășoară la Cluj.
Sorin Grindeanu se afla în primul rând, lângă premierul Ilie Bolojan, liderul UDMR Kelemen Hunor, premierul Ungariei Viktor Orban. La Congresul UDMR mai participă primarul Clujului, Emil Boc (PNL), ministrul Economiei Radu Miruță (USR).
Congresul UDMR a început cu intonarea imnului de stat al României, intonarea imnului Ungariei, urmate de imnul Ținutului Secuiesc.
La acest moment, liderul interimar al PSD a plecat din sală. Ceilalți oficiali invitați au rămas în sală.
Sorin Grindeanu a revenit ulterior și a ținut și un discurs.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Sorin Grindeanu, la congresul UDMR: România trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea este tot mai mică / Atac voalat la Ilie Bolojan: „Politicile pentru oameni nu se fac din birouri izolate”
VIDEO Premierul Bolojan către Viktor Orban: Țările noastre sunt legate prin oameni, istorie, economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al properității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.