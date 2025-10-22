Michael Jordan, confesiune tulburătoare într-o rară apariție la tv: „Nu am mai atins o minge de baschet de ani buni”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-o apariție tv rară, Michael Jordan a vorbit la NBS Sports despre viața pe care o duce departe de sportul care i-a adus totul. Multiplu campion în NBA, Jordan spune că nu a mai atins o minge de baschet de ani de zile. Ajuns la 62 de ani, legendarul Michael precizează că îi este dor de a juca din nou.

„Aș vrea să pot lua o pastilă magică, să-mi pun pantaloni scurți și să ies să joc baschet astăzi, pentru că astă sunt eu”, a spus Jordan. „Îmi lipsește competiția, îmi lipsește acea luptă cu mine însumi”, spune Michael.

În dialogul cu Mike Tirico, Jordan recunoaște că „nu s-a mai atins de o minge de baschet de ani buni”.

Ducând mai departe discuția despre baschet, Jordan povestește cum într-o vacanță niște copii l-au rugat să execute o aruncare liberă pe un teren improvizat.

„Eram mai nervos ca niciodată”, a spus el. „Copiii aceia crescuseră cu povești despre mine, iar așteptările lor erau uriașe. Dar da, am aruncat. Și a fost momentul meu preferat din săptămână”, a recunoscut Michael Jordan.

Ajuns la 62 de ani, Michael mărturisește că a ajuns la acea perioadă din viață în care a ales să stea mai mult timp cu familia și să iasă din lumina reflectoarelor.

„Am o obligație față de jocul de baschet… dar și față de viață. Prioritatea mea acum este familia mea”, spune Jordan.

Apariția lui Michael la tv s-a făcut în seara în care NBC a reluat transmisia meciurilor din NBA, după o pauză de mai bine de 20 de ani.

„E mai bine să fiu aici și să vorbesc cu voi decât să-mi rup tendonul lui Ahile încercând să joc din nou”, a spus zâmbind Jordan.