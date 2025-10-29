Se scumpește transportul pe cablu în Poiana Brașov / Prețul pentru adulți ajunge la 40 de lei pentru o singură urcare / În Cortina d’Ampezzo, stațiune care găzduiește o parte din probele Olimpiadei de Iarnă din 2026, prețul este de 77 de euro pe zi

Tarifele pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov vor crește în sezonul 2025-2026, cu o medie de aproape 9% față de anul anterior, anunță Brașov.net.

Conform unui proiect de hotărâre de Consiliu Local, aprobat în această săptămână, tarifele pentru adulți vor fi majorate de la 36,50 lei la 40 de lei pentru o urcare sau coborâre simplă, iar pentru copii (6-12 ani) de la 22,50 lei la 25 de lei. Pentru o urcare și o coborâre, prețul va fi de 70 lei pentru adulți și 40 lei pentru copii.

Aceasta reprezintă al doilea sezon consecutiv de creșteri ale tarifelor, după majorările din sezonul 2024-2025, când tarifele au crescut cu aproximativ 7,5% față de sezonul 2023-2024.

În plus, proiectul menține programul „Miercurea brașovenilor”, oferind reducere de 50% pentru transportul pe cablu în zilele de miercuri pentru locuitorii orașului.

În comparație, în Cortina d’Ampezzo, stațiunea italiană care găzduiește o parte din probele Olimpiadei de Iarnă din 2026, prețul unui skipass este de 77 de euro pe zi, excluzând perioada 21 decembrie 2025 – 10 ianuarie 2026, perioada de vârf a sezonului, când prețul pentru un skipass zilnic este de 86 de euro.

Asta înseamnă că în Brașov poți face 9 urcări cu banii pe care îi dai într-o zi la Cortina d’Ampezzo, potrivit estimărilro G4Media.

Sezonul trecut, un skipass pe zi, pentru un adult, a costat 220 de lei, iar o scumpire a tarifelor cu 9% ar aduce prețul la 240 de lei pe zi pentru un adult. Ceea ce ar fi 48 de euro, cu aproape 30 de euro mai puțin decât în stațiunea care va găzdui viitoarea Olimpiada de Iarnă.