Columbia autorizează vânzarea florilor de canabis în scopuri medicale în farmacii

Columbia, marcată de o jumătate de secol de război împotriva drogurilor, a autorizat vânzarea florilor de canabis în farmacii în scopuri medicale, potrivit unui decret al Ministerului Sănătăţii din această ţară, publicat marţi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Această ţară sud-americană, cel mai mare producător de cocaină din lume, a legalizat utilizarea canabisului în scopuri terapeutice în 2016 şi a autorizat în 2021 exportul de flori uscate de canabis în ţări în care acestea sunt reglementate.

Totuşi, ele nu puteau fi până acum comercializate pe plan local din cauza un vid juridic.

Odată cu noul decret, farmaciile şi cabinetele veterinare columbiene care obţin o licenţă vor putea să vândă flori de canabis, care conţin ingredientul psihoactiv THC. Consumatorii vor trebui să prezinte o reţetă medicală pentru a putea să le cumpere.

Pentru a garanta respectarea acestei dispoziţii, Ministerul columbian al Justiţiei va asigura „o monitorizare a seminţelor” destinate plantării şi „a culturii de plante de canabis psihoactiv”, în conformitate cu documentul datat din 27 octombrie.

Ministerele Sănătăţii, Justiţiei şi Agriculturii au la dispoziţie cinci luni pentru „a promulga reglementarea corespunzătoare”, care va permite implementarea decretului.

Columbia, care deţine mari plantaţii de canabis, a dezincriminat în anii 1990 posesia şi consumul de mici doze de anumite droguri recreative.

În prezent, unele regiuni ale sale în care canabisul este cultivat sunt afectate de conflicte armate. În martie, preşedintele de stânga al ţării, Gustavo Petro, a cerut Congresului să aibă în vedere legalizarea totală a canabisului, inclusiv în scopuri recreative, pentru „a ieşi din această cultură a violenţei”.

Gustavo Petro, extrem de critic faţă de războiul purtat de Statele Unite împotriva drogurilor, susţine că prohibiţia duce la şi mai multă violenţă.

Producţia mare de droguri din Columbia a exacerbat recent tensiunile dintre preşedintele Petro şi omologul său american, Donald Trump, care a spus că preşedintele columbian este „un baron al drogurilor”.

Totodată, Statele Unite au retras în acest an Columbia de pe lista ţărilor aliate în lupta antidrog şi au revocat vizele acordate preşedintelui Gustavo Petro şi mai multor funcţionari columbieni.