Adversara Soranei Cîrstea din sferturile de la Hong Kong – Leylah Fernandez, finalistă de Grand Slam

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sorana Cîrstea are parte de un traseu spectaculos la turneul WTA 250 de la Hong Kong, jucătoarea din România urmând să o întâlnească pe Leylah Fernandez în sferturi.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sportiva din Canada este cap de serie numărul doi la Hong Kong și a ajuns în sferturi după ce a învins-o pe germanca Eva Lys, scor 6-4, 6-1.

În vârstă de 35 de ani, Sorana se găsește în ierarhia Live WTA pe locul 44, un salt de un loc față de ierarhia dată publicității în cursul zilei de luni.

În urmă cu doar două săptămâni, Sorana a fost învinsă de Fernandez în semifinalele de la Osaka, scor 6-1, 2-6, 6-4. Ulterior, jucătoarea din Canada avea să cucerească titlul.

Reamintim că Leylah este finalistă de Grand Slam: a fost învinsă în finala de pe Arthur Ashe de Emma Răducanu la US Open, ediția din 2021.

Calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de $ 6,815 și 54 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

„Prudential Hong Kong Tennis Open” are loc în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, pe hard, are premii totale în valoare de $275.094, iar competiția face parte din categoria WTA 250.