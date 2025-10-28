Mihai Păunică, Ministerul Educației: Sumele pentru plata voucherelor de vacanță sunt deja în conturile inspectoratelor școlare

Banii pentru plata voucherelor de vacanță sunt deja în conturile inspectoratelor școlare, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) printr-un răspuns oficial către sindicate. Acestea au cerut lămuriri privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2025 pentru că existau anumite neclarități. Documentul este semnat de Mihai Păunică, director economic al ministerului. Amintim, recent, liderul de sindicat Marius Nistor vorbea despre „patria domnului Păunică”.

„În prezent sumele pentru plata voucherelor de vacantă au fost incluse în bugetele inspectoratelor școlare, iar viramentele au fost efectuate în conturile de disponibilități ale acestora”, se arată în răspunsul formulat de Ministerul Educației la cererea sindicatelor care voiau să lămurească anumite prevederi contradictorii legate de acordarea voucherelor.

Mai exact, FSE Spiru Haret și FSLI semnalau faptul că există situații în care unii angajați din Educație ar risca să nu poată primi voucherele din cauza unei sintagme și au explicat câteva situații.

„Vă rugăm să ne precizați, în regim de urgență, care a fost intenția de reglementare prin utilizarea sintagmei „momentul acordării voucherelor” de la art. 3 alin. (1), prin raportare la art. 3 alin. (5) și art. 8 alin. (2) din Regulament, pentru a putea veni în sprijinul membrilor de sindicat și al unităților de învățământ, dar și în raport de dispozițiile exprese ale art. 3 alin. (4) din același Regulament”, cereau sindicatele pe 23 septembrie.