Cum este afectată America de shutdown? Cine lucrează și cine rămâne acasă

Statele Unite au intrat miercuri într-o perioadă de paralizie bugetară, așa-numitul „shutdown”, care a dus la înghețarea unei părți a administrației federale, fără nicio soluție imediată la orizont în Congres între republicanii lui Donald Trump și opoziția democrată. (Detalii aici)

Vor decola zborurile? – Lucrătorii de la controlul traficului aerian și de la Administrația pentru Siguranța Transporturilor (TSA) sunt considerați „esențiali” – deci vor continua să lucreze – Dar, în timpul ultimei închideri, acești lucrători au început din ce în ce mai des să se declare bolnavi, ceea ce a dus la întârzieri în controalele de securitate de pe marile aeroporturi – Sistemele de zbor ar putea, de asemenea, „să trebuiască să încetinească, reducând eficiența” – potrivit reprezentantului companiei aeriene Airlines for America, citat de BBC.

Vor fi plătiți angajații guvernamentali? – Aproximativ 750 000 de lucrători federali își vor lua concediu fără plată în fiecare zi, conform unei estimări a Biroului pentru buget al Congresului (CBO) – Costul total zilnic al compensației lor va fi de aproximativ 400 milioane de dolari (297 milioane de lire sterline), conform CBO – Membrii Congresului, după cum tocmai am raportat, vor continua să fie plătiți, așa cum prevede Constituția SUA

Va fi livrată corespondența? – Serviciul poștal american nu va fi afectat, deoarece nu depinde de Congres pentru finanțare – Oficiile poștale vor rămâne deschis.

Ce se întâmplă cu serviciile de aplicare a legii? – Ofițerii de aplicare a legii vor continua să lucreze în timpul închiderii guvernului – deși peste 200 000 dintre aceștia nu vor fi plătiți – De asemenea, își vor continua activitatea ca de obicei cei de la protecția frontierelor, îngrijirea medicală în spitale și controlul traficului aerian

De ce închiderea guvernului pare a fi o problemă exclusiv americană – Guvernul SUA a închis de unsprezece ori în ultimii peste 40 de ani. Între timp, în alte țări, guvernele continuă să funcționeze, chiar și în mijlocul războaielor și al crizelor constituționale. Așadar, de ce continuă să se întâmple acest fenomen specific american? Sistemul federal de guvernare din America permite ca diferite ramuri ale guvernului să fie controlate de partide diferite – o structură concepută de fondatorii națiunii pentru a încuraja deliberarea. Asta a fost până în 1980. În timpul președinției lui Jimmy Carter, o interpretare restrictivă a Legii antideficiență din 1884 a interzis guvernului să încheie contracte fără aprobarea Congresului. Aceasta a adoptat o viziune mult mai strictă: fără buget, fără cheltuieli. Această interpretare a diferențiat SUA de alte democrații neparlamentare. În prezent, în SUA, partidele politice aflate în război par prea dispuse să folosească funcționarea de zi cu zi a guvernului ca monedă de schimb pentru a obține cerințe de la cealaltă parte.

Oamenii lucrează pe gratis acum? – După cum tocmai am menționat, există mii de lucrători esențiali care vor trebui în continuare să se prezinte la muncă în timpul închiderii guvernului. În acest timp, lucrătorii federali nu vor primi noi state de plată. Prin urmare, în funcție de ziua lor de salariu și de durata închiderii, mulți lucrători ar putea să nu fie plătiți la timp. Angajații care au fost concediați și angajații esențiali vor primi, în schimb, plata retroactivă atunci când guvernul își va redeschide activitatea. Există o excepție: membrii Congresului, al căror salariu este protejat de Constituția SUA.

Cine trebuie să se prezinte la serviciu și cine rămâne acasă – Înainte de închiderea guvernului, agențiile federale au început să își împărtășească planurile pe site-urile lor respective. Unele departamente, cum ar fi Departamentul pentru Securitate Internă, își păstrează majoritatea personalului – ceea ce înseamnă că acesta trebuie să vină la serviciu în mod normal. Multe altele, însă, își concediază personalul, ceea ce înseamnă că acesta nu este obligat să se prezinte la serviciu. Potrivit partenerului nostru, CBS News, cele cinci departamente guvernamentale care concediază cel mai mult personal sunt

– Departamentul Apărării (personal civil): 334 904 persoane concediate, din care 406 573 au fost reținute

– Departamentul Sănătății: Ministerul Comerțului: 34 711 persoane concediate, dintre care 8 273 au fost reținute

– Departamentul de Stat: 16.651 concediat, cu 10.344 reținut

– Nasa: 15.094 concediat, cu 3.124 reținut

Unii ofițeri de poliție vor continua să lucreze – dar fără plată – Ofițerii de aplicare a legii vor continua să lucreze în timpul închiderii guvernului, spune Kristi Noem, care conduce Departamentul de Securitate Internă (DHS). „Mai mult de 200 000 dintre acești patrioți vor rămâne fără salariu”, scrie ea pe X. Noem continuă să dea vina pe democrați pentru închidere, spunând că aceasta „forțează peste 150 000 de ofițeri și aproape 50 000 de membri ai armatei – prima noastră linie de apărare – să continue să protejeze națiunea noastră fără salariu”. Declarația sa vine ca urmare a relatărilor CBS News, partenerul BBC din SUA, care a constatat că DHS se așteaptă ca aproximativ 258 000 de lucrători ai Homeland Security să fie scutiți de concediu în cazul unei închideri a guvernului.

Sursa: BBC