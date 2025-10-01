UE urmează să anunţe măsuri pentru protejarea industriei siderurgice / Va propune majorarea la 50% a importurilor de oțel – surse Reuters

Comisia Europeană va propune reducerea contingentelor tarifare la importurile de oţel cu aproape jumătate şi majorarea la 50% a taxelor la volumele care depăşesc aceste niveluri, în linie cu taxele vamale impuse de SUA şi Canada, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.

Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu, care vizează industria siderurgică şi va fi prezentat oficial în 7 octombrie. Vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, a transmis miercuri noile informaţii către asociaţiile din industria oţelului.

Actualele garanţii pentru industria oţelului din blocul comunitar vor expira în 30 iunie 2026. UE şi aliaţii occidentali caută să ţină sub control producţia excesivă creată prin subvenţionarea industriei oţelului din China, dar şi alte sectoare afectate de supracapacitate.

Deja UE a înăsprit de la 1 aprilie actualele contingente tarifare la importurile de oţel cu 15%, iar Comisia Europeană investighează evoluţiile de pe piaţă în cazul aluminiului.

În ultimele luni cotaţiile au crescut, după ce administraţia Trump a majorat la 50% taxele vamale impuse la importurile de oţel şi aluminiu.

După un acord comercial general în iulie, UE a anunţat că va colabora cu Washingtonul în „alianţa privind metalele” pentru a-şi proteja producţia de China. Producătorii europeni de oţel încă sunt afectaţi de taxele vamale impuse de SUA la importurile de oţel şi aluminiu.

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, s-a întâlnit luna aceasta cu reprezentantul pentru comerţ al SUA, Jamieson Greer, Jamieson Greer, pentru noi convorbiri legate de situaţia taxelor vamale.