Un ordin executiv al preşedintelui Trump vizează utilizarea AI pentru a stimula cercetarea în domeniul cancerului la copii

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat marţi un ordin executiv pentru a stimula utilizarea inteligenţei artificiale (AI) şi a aloca granturi suplimentare de cercetare în valoare de 50 de milioane de dolari, care au menirea de a descoperi tratamente împotriva cancerelor la copii, potrivit unui oficial de la Casa Albă, citat de Reuters, transmite Agerpres.

Ordinul se bazează pe Iniţiativa privind Datele referitoare la Cancerul la Copii, din cadrul Institutului Naţional al Cancerului (NCI) din Statele Unite, un program de 10 ani, în valoare de 500 de milioane de dolari, anunţat de Donald Trump în timpul discursului său privind starea naţiunii din 2019, axat pe colectarea şi partajarea datelor referitoare la cancerul pediatric.

„Cancerul pediatric rămâne principala cauză a deceselor legate de boli cronice la copii în Statele Unite, iar incidenţa sa a crescut cu peste 40% începând din 1975”, a declarat Michael Kratsios, directorul Biroului pentru Politici Ştiinţifice şi Tehnologice de la Casa Albă, într-o conferinţă de presă.

Datele colectate prin iniţiativa din 2019 le permit acum cercetătorilor să utilizeze AI pentru „a îmbunătăţi studiile clinice, a rafina diagnosticele, a ajusta tratamentele, a descoperi remedii şi a consolida strategiile de prevenţie”, a afirmat Michael Kratsios. Iniţiativa privind datele a propus o finanţare de 50 de milioane de dolari pentru o perioadă de 10 ani.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, Institutele Naţionale de Sănătate (NIH) îşi vor dubla investiţia cu încă 50 de milioane de dolari pentru a valorifica şi a îmbunătăţi datele existente, fiind planificate şi alte investiţii. Finanţarea are ca scop atragerea echipelor ştiinţifice prin granturi de cercetare competitive, a declarat oficialul american.

Anunţul survine în urma propunerii bugetare a preşedintelui Trump pentru anul 2026 de reducere a bugetului NCI cu 37%, reduceri ce au fost ignorate atât în propunerile bugetare pentru 2026 ale Camerei Reprezentanţilor, cât şi ale Senatului, care nu au fost încă finalizate.

Progresele obţinute în utilizarea inteligenţei artificiale în domeniul cancerelor pediatrice au rămas în urma celor înregistrate în domeniul cancerelor la adulţi, parţial din cauza diversităţii şi rarităţii cancerelor pediatrice, precum şi a problemelor etice legate de protecţia datelor pentru pacienţii tineri, potrivit unui editorial publicat în anul 2024 în revista The Lancet.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), aproximativ 400.000 de copii, de la sugari şi până la tineri cu vârsta de 19 ani, sunt diagnosticaţi cu cancer la nivel mondial în fiecare an.