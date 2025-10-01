Pentru a-și finanța cheltuielile pentru Apărare, Polonia vrea să majoreze impozitul pentru bănci de la 19 la 30%

Guvernul polonez a adoptat marți un proiect de lege care prevede creșterea impozitului pe profit pentru sectorul bancar de la 19% la 30% în 2026, în special pentru a acoperi cheltuielile importante în domeniul apărării, potrivit BFM TV.

Polonia, țară situată la flancul estic al UE și al NATO, vecină cu Rusia, Belarus și Ucraina, se numără printre campionii cheltuielilor pentru apărare din cadrul Alianței Atlantice și trebuie să aloce 4,8% din PIB-ul său pentru acest scop, conform proiectului de buget pentru 2026.

Conform acestui proiect, rata de 30% va fi aplicată numai în 2026, înainte de a scădea treptat la 26% în 2027 și la 23%, rata definitivă, în anul următor. Dacă Polonia „trebuie să fie un stat care are grijă de cei mai slabi, care garantează salarii mai mari, un stat care trebuie să fie sigur – iar acest lucru necesită investiții gigantice în armata noastră – asta înseamnă pur și simplu că avem nevoie de mai mulți bani”, a explicat premierul polonez, Donald Tusk.

În așteptarea promulgării prezidențiale

Potrivit Ministerului Finanțelor din Polonia, raportul dintre datoria publică națională și PIB va ajunge la 48,9% în 2025 și 53,0% în 2026, apoi la 59,5% în 2029, fără a depăși însă pragul constituțional de 60%.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie mai întâi aprobat de parlament și de președinte. Acesta din urmă, naționalistul Karol Nawrocki, promisese însă în timpul campaniei electorale că nu va promulga nicio majorare de impozite în Polonia.

În timp ce țările NATO și-au stabilit un obiectiv de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, Polonia este cea mai bună elevă. În 2025, va aloca 4,48% din PIB pentru cheltuieli de apărare, înaintea Lituaniei (3,99%) și Letoniei (3,73%).