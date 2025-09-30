BREAKING Nicușor Dan afirmă că până la următoarele alegeri Guvernul va reuși să reducă cu 20% numărul de funcționari din administrația locală și centrală

Președintele Nicușor Dan a transmis, de la Timișoara, că este convins că până la următoarele alegeri Guvernul va reuși să-și îndeplinească angajamentul de reducere a numărului de angajați din administrația locală și centrală cu 20%.

Șeful statului atenționează că reducerile de personal nu vizează alte sectoare publice, cum ar fi poliție, sănătate sau educație, reamintind despre dezbaterea avută, în campania alegerilor prezidențiale, cu șeful AUR, George Simion, care aprecia că din aparatul bugetar ar trebui să plece 500.000 de oameni.

„Am avut o mică dezbatere atunci cu domnul Simion pe subiectul acesta, singura dezbatere din turul doi… Să se înțeleagă că vorbim de funcționari din administrație, nu de Poliție, Sănătate, Educație. Când s-a scris în programul de guvernare s-au referit la funcționari din administrația locală și centrală”, a precizat Nicușor Dan, subliniind că în acest interval de 3,5 ani cât au mai rămas până la alegeri, „Guvernul va reuși să-și îndeplinească sau să se apropie de ținta de 20% a reducerii e personal din structurile administrative locale și centrale”.

„Estimez că pe administrația locală discuțiile vor mai continua câteva săptămâni. Mai și această problemă că administrația e foarte diferită în primării”, a mai spus Nicușor Dan, cu mențiunea că este necesar ca liderii administrațiilor locale să facă reduceri de cheltuieli „pe segmente de bunuri, servicii, etapizare investiții”. „În coaliție se va găsi un echilibru asttfel încât să existe o decizie asumată în privința reducerii cheltuielilor din administrație”, mai spus Nicușor Dan.