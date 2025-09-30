BREAKING Nicușor Dan afirmă că până la următoarele alegeri Guvernul va reuși să reducă cu 20% numărul de funcționari din administrația locală și centrală

G4Media.ro
Foto: Inquam Photos / George Călin

Nicușor Dan afirmă că până la următoarele alegeri Guvernul va reuși să reducă cu 20% numărul de funcționari din administrația locală și centrală

Președintele Nicușor Dan a transmis, de la Timișoara, că este convins că până la următoarele alegeri Guvernul va reuși să-și îndeplinească angajamentul de reducere a numărului de angajați din administrația locală și centrală cu 20%.

Șeful statului atenționează că reducerile de personal nu vizează alte sectoare publice, cum ar fi poliție, sănătate sau educație, reamintind despre dezbaterea avută, în campania alegerilor prezidențiale, cu șeful AUR, George Simion, care aprecia că din aparatul bugetar ar trebui să plece 500.000 de oameni.

„Am avut o mică dezbatere atunci cu domnul Simion pe subiectul acesta, singura dezbatere din turul doi… Să se înțeleagă că vorbim de funcționari din administrație, nu de Poliție, Sănătate, Educație. Când s-a scris în programul de guvernare s-au referit la funcționari din administrația locală și centrală”, a precizat Nicușor Dan, subliniind că în acest interval de 3,5 ani cât au mai rămas până la alegeri, „Guvernul va reuși să-și îndeplinească sau să se apropie de ținta de 20% a reducerii e personal din structurile administrative locale și centrale”.

„Estimez că pe administrația locală discuțiile vor mai continua câteva săptămâni. Mai și această problemă că administrația e foarte diferită în primării”, a mai spus Nicușor Dan, cu mențiunea că este necesar ca liderii administrațiilor locale să facă reduceri de cheltuieli „pe segmente de bunuri, servicii, etapizare investiții”. „În coaliție se va găsi un echilibru asttfel încât să existe o decizie asumată în privința reducerii cheltuielilor din administrație”, mai spus Nicușor Dan.

 

1 comentariu

  1. Vrajeli pentru fraierii care-i mai cred! 🙂 In 3 ani promisiunile astea vor fi demult uitate, la fel ca desecretizarea motivelor pentru care s-au anulat alegerile sau lista donatorilor din campania lui N. Dan…
    Eu zic ca daca 20% dintre actualii functionari nu vor fi dati afara sa nu mai aiba tupeul sa candideze la urmatoarele alegeri nici N. Dan, nici Bolojan, nici Grindeanu, nici PSD, nici PNL, nici USR etc.
    Si nici extremistii AUR/SOS/POT, care mint si mai tare, promitand case la 35.000 de euro + cica ar da afara 500.000 de bugetari…
    Romania are nevoie de partide noi, astea de acum sunt compromise.

