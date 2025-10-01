Senatul SUA discută strategia pentru Marea Neagră: România, aliat-cheie în securitate și energie / Ambasadorul Andrei Muraru, prezent la audiere

Senatul Statelor Unite a organizat marți, 30 septembrie, o audiere privind viitorul strategiei americane în regiunea Mării Negre, unde România a fost menționată ca aliat-cheie în securitatea europeană și dezvoltarea energetică, se arată într-o postare pe Facebook a Ambasadei României la Washington.

Potrivit sursei citate, președintele Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comisiei pentru relații externe a Senatului, republicanul Steve Daines, a declarat că „o strategie clar definită pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru Statele Unite”, subliniind nevoia contracarării agresiunii Rusiei. La rândul său, senatorul democrat Chris Murphy a avertizat că Moscova „toarnă miliarde în mită, propagandă și metode subversive” pentru a instala guverne prietenoase cu Kremlinul în regiune.

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a participat la audiere și a precizat ulterior că România a fost evocată în termeni „foarte pozitivi” de către senatori și experți, atât pentru investițiile în apărare, inclusiv dezvoltarea celei mai mari baze militare din Europa, cât și pentru contribuția la independența energetică a regiunii. „Această audiere a dovedit că interesul SUA pentru Marea Neagră nu a fost abandonat”, a spus Muraru.

Experții americani audiați – Matthew Boyse (Hudson Institute), Frederick Starr (AFPC) și Catherine Sendak (CEPA) – au pus accent pe rolul României ca pilon de securitate regională și pe potențialul său energetic, inclusiv prin exploatarea resurselor din Marea Neagră și dezvoltarea rutelor alternative de gaze naturale, precum Coridorul Vertical.