SURSE Senatorul PSD Romeo Gheorghe, ex-SOS, membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, suspectat de furt / Ar fi sustras un rucsac dintr-un hotel din Piatra Neamț, ce conținea o tabletă și o sumă de bani

Un bărbat identificat ulterior ca fiind senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo (PSD, fost SOS) ar fi fost surprins de camerele de supraveghere dintr-un hotel din Piatra Neamț când ia un rucsac uitat la recepție de un client și pleacă, potrivit surselor G4Media.

Vineri, 14 noiembrie, polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, ce conținea o tabletă iPad și suma de 1.500 lei.

După vizionarea imaginilor, oamenii legii au stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana numitului Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator în Senatul României, care a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul autoturismului cu care acesta se deplasa, au transmis surse apropiate anchetei pentru G4Media.

Senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo a declarat că a luat ghiozdanul din greșeală.

Toate bunurile au fost recuperate.

Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, care va fi declinat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte, și continuă cercetările pentru lămurirea împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

Gheorghe Daniel-Paul-Romeo a fost ales senator în 2024 pe listele SOS, iar în 2025 a demisionat și a ales să activeze ca independent. În prezent este membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senat.

Conform declarației de avere, senatorul Gheorghe nu a avut anul trecut nici un venit, cu excepția indemnizației de consilier local în sectorul 5. Singura lui avere e reprezentată de o investiție de 250.000 de dolari în criptomonede.