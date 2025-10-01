Statele Unite intră în paralizie bugetară, fără o soluție vizibilă pe termen scurt

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statele Unite au intrat miercuri într-o perioadă de paralizie bugetară, așa-numitul „shutdown”, care a dus la înghețarea unei părți a administrației federale, fără nicio soluție imediată la orizont în Congres între republicanii lui Donald Trump și opoziția democrată, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Câteva sute de mii de funcționari vor fi concediați temporar și se așteaptă perturbări majore pentru utilizatorii serviciilor publice. O situație foarte nepopulară în Statele Unite, fără precedent în ultimii șapte ani, și pentru care fiecare tabără politică o acuză pe cealaltă.

Democrații „vor să închidă totul, noi nu vrem asta”, a asigurat Donald Trump marți după-amiază, înainte de a adopta un ton abia voalat de amenințare.

„Multe lucruri bune pot rezulta din „shutdown-uri”, putem scăpa de multe lucruri pe care nu le vrem, și acestea ar fi lucruri democratice”, a declarat președintele american.

O aluzie la intenția sa de a profita de înghețarea anumitor administrații pentru a accentua concedierea a mii de funcționari federali, deja începută cu Comisia pentru eficiență guvernamentală (Doge) a fostului său aliat Elon Musk.

La rândul lor, democrații denunță lipsa de voință de negociere.

„E MIEZUL NOPȚII (ora la care a început „shutdown-ul”, n.r.) . Asta înseamnă că blocajul republican tocmai a început pentru că refuză să protejeze asistența medicală a americanilor. Vom continua să luptăm pentru poporul american”, a postat pe contul său X liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer.

Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a denunțat la rândul său egoismul minorității democrate.

„Democrații au votat oficial pentru ÎNCHIDEREA guvernului. Rezultate: Mamele și copiii pierd acum (programele de ajutor alimentar). Veteranii pierd asistența medicală și programele de prevenire a sinuciderilor. Fema (agenția americană de răspuns la dezastre naturale, n.r.) pierde resurse în timpul sezonului uraganelor. Soldații și agenții de securitate aeriană NU SUNT PLĂTIȚI. Singura întrebare acum este: cât timp va lăsa Chuck Schumer această suferință să continue – din motive egoiste?”, a postat Johnson pe X.

„Închidere ordonată”

Donald Trump nu este străin de „shutdown-uri”, deoarece ultima datează din primul său mandat, când paralizia s-a întins din decembrie 2018 până în ianuarie 2019, pentru un record de 35 de zile.

„Nu se știe cu certitudine cât timp vor menține democrații această poziție de nesuportat, ceea ce face dificilă previziunea duratei unui shutdown”, a afirmat directorul Biroului Bugetar al Casei Albe, Russell Vought, într-o scrisoare adresată principalilor responsabili ai serviciilor ministeriale.

După eșecul unui ultim vot în Senat marți seara, Russell Vought a dat instrucțiuni administrațiilor federale să „pună în aplicare planurile lor pentru o închidere ordonată”.

Biroul bugetar al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcționari vor fi concediați temporar în fiecare zi. Traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata anumitor ajutoare sociale ar putea fi puternic perturbată.

Parcurile naționale vor fi, de asemenea, private de „rangeri” responsabili cu întreținerea lor, în timp ce se apropie sezonul schimbării culorii frunzelor copacilor, un eveniment anual care atrage milioane de turiști în Statele Unite.

Record la Wall Street

Conform calculelor analiștilor companiei de asigurări Nationwide, fiecare săptămână de paralizie ar putea reduce creșterea anuală a PIB-ului american cu 0,2 puncte procentuale.

Cu toate acestea, bursele mondiale nu au dat semne de îngrijorare în apropierea termenului limită, indicele Dow Jones de la Wall Street atingând chiar un nou record la închiderea de marți.

Republicanii dețin majoritatea în ambele camere ale Congresului, dar regulamentul Senatului prevede că un text bugetar trebuie adoptat cu 60 de voturi din 100, fiind astfel necesare cel puțin șapte voturi democratice.

Deocamdată, republicanii propun o prelungire a bugetului actual până la sfârșitul lunii noiembrie și insistă că nu există nicio altă propunere pe masă. Pe de altă parte, democrații vor să obțină restabilirea a sute de miliarde de dolari în cheltuieli de sănătate – în special în programul de asigurări de sănătate „Obamacare” pentru gospodăriile din clasele populare – eliminate de administrația Trump.

În martie, când amenințarea unui „shutdown” era deja prezentă, republicanii au refuzat să inițieze dialogul privind reducerile bugetare enorme decise de administrația Trump. Zece senatori democrați, printre care Chuck Schumer, au votat atunci cu reticență pentru textul republicanilor, pentru a evita paralizia federală.

Alegerea lor a provocat valuri puternice în tabăra democrată, numeroși militanți și simpatizanți acuzându-i că cedează în fața lui Donald Trump și a programului său considerat radical.