Elena Udrea, proaspăt eliberată din penitenciar după condamnarea pentru corupție, a fost invitată de un lider AUR la o dezbatere în Parlament despre drepturile deținuților / Deputata AUR Laura Gherasim vrea să schimbe legislația pentru că ”pedeapsa nu vindecă, ea dă doar iluzia securității pentru societate”

Deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților a organizat marți o conferință în Palatul Parlamentului despre drepturile deținuților. Printre cei invitați la conferință s-a numărat Elena Udrea, potrivit unui comunicat. Udrea e proaspăt eliberată condiționat din penitenciar în iulie după ce a efectuat trei ani de închisoare pentru o condamnare într-un dosar de corupție. Partidul extremist AUR susține că luptă împotriva corupției.

Deputata AUR Laura Gherasim a anunțat că vrea o ”reformă a legii penale”, mai precis modificarea Legii nr. 254/2013 care prevede modul în care se execută pedepsele.

Deputata AUR a declarat, potrivit comunicatului oficial al grupului AUR, că „pedeapsa, oricât de aspră ar fi, nu vindecă. Ea dă doar iluzia securității pentru societate. Este mai înțelept și mai just să prevenim faptele decât să reparăm răul după ce a fost făcut.”

Ea a explicat că se apleacă asupra problemelor deținuților după ce a vizitat penitenciarele: ”Am constatat supraaglomerarea penitenciarelor, lipsa condiției de igienă. Este nevoie clar de eficientizarea justiției, nu doar luarea de măsuri pentru deținuți. Dacă vrem o Românie sigură, trebuie să începem cu educația, cu prevenția și respectul pentru demnitatea umană”.

Elena Udrea, fosta consilieră a președintelui Traian Băsescu și fost ministru al Turismului, a pledat în timpul dezbaterii pentru mai multe permisii pentru deținuți, dar și pentru pedepse fără închisoare pentru condamnații penal.

„Permisiile nu sunt un lux, sunt gândite ca o modalitate de a păstra legătura cu familia, iar legătura cu familia este considerată modalitatea cea mai sigură, cea mai puternică de a aduce la reabilitarea deținuților (…) Modul în care se acordă permise este la discreția conducerii penitenciarelor și a ANP-ului. În realitate, doar 1–2% din deținute au reușit să primească permisie, deși îndeplineau condițiile (…) Detenția trebuie să fie ultima soluție… ar trebui să se treacă la pedepse neprivative de libertate, pentru că s-a demonstrat că în detenție oamenii se profesionalizează în infracțiuni, iar reinserția lor este spre zero”, a spus Udrea, citată în comunicatul oficial.

La dezbatere a participat și Silvia Uscov, avocata Elenei Udrea. Ea este și membru AUR, intrarea sa în partid fiind anunțată chiar de liderul partidului extremist.

”Doamna avocat Silvia Uscov se alătură echipei AUR”, a scris George Simion pe contul său de Facebook pe 3 iunie, text care a însoțit o fotografie în care apare alături de avocata Elenei Udrea.

Avocatul Silvia Uscov a prezentat propunerile legislative, potrivit comunicatului AUR: ”Stabilim obligația ca posturile medicale neocupate să fie externalizate în maximum 3 luni… impunem obligație explicită ca la penitenciarul Târgșor să existe permanent un medic ginecolog și un medic pediatru… propunem ca persoanele private de libertate care desfășoară activități lucrative să beneficieze de spălarea lenjeriei și hainelor de cel puțin două ori pe săptămână (…) Munca nu trebuie să fie privită doar ca o datorie, ci ca o componentă esențială a procesului de reintegrare socială. Liberarea condiționată nu trebuie privită ca un merit automat, ci trebuie demonstrată prin repararea prejudiciului și schimbarea atitudinii”.

De notat prezența la dezbatere a unor înalți oficiali ai statului, pe lângă membrii Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat că ”aplicarea unor pedepse mai mari are repercusiuni asupra vieții familiei și asupra locului de detenție, supraaglomerarea depășește uneori și 170%”, a mai spus Renate Weber”, potrivit comunicatului citat.

„Dacă vrem să avem o situație diferită, cred că trebuie să avem o politică penală complexă și coerentă. Și, poate, ar trebui să nu mai aruncăm atât de mult cu noroi în persoanele care comit infracțiuni. Într-o democrație, și prevenția, și rostul pedepsei trebuie înțelese corect”, a mai spus Renate Weber.

Ioan Turc, secretar de stat, reprezentantul Ministerului Justiției, a declarat că ”Ministerul Justiției urmărește îndeaproape evoluțiile legislative, gestionăm politica penală a statului în materiile proprii de competență (…) A apărut o tendință de creștere a numărului de persoane private de libertate. Înăsprirea regimului sancționator creează premisele pentru supraaglomerare. Deficiențe precum finanțarea precară, lipsa personalului medical și a resurselor de reintegrare se resimt în întreg sistemul”.

Dezbaterea a reunit parlamentari, reprezentanți ai ministerelor Justiției, Afacerilor Interne, Educației, Sănătății, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, Avocatul Poporului, potrivit comunicatului citat.