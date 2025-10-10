Comisia Europeană, precizări după apariția în Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ a unei recomandări de recunoaștere a identității de gen bazate pe autodeterminare care să nu impună restricții de vârstă: ”Nu am avut în vedere minorii atunci când am făcut referire la restricțiile de vârstă”

Comisia Europeană ”nu a avut în vedere minorii atunci când a făcut referire la restricțiile de vârstă” în cadrul Strategiei pentru egalitatea LGBTIQ+, lansată miercuri, a declarat un purtător de cuvânt al executivului european.

Precizarea Comisiei Europene vine după ce în Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ a apărut următoarea frază:

”Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri legale de recunoaștere a identității de gen bazate pe autodeterminare, care să nu impună restricții de vârstă”. (Textul în varianta originală: The Commission will facilitate exchanges of best practices among Member States to support the development of legal gender recognition procedures based on self-determination that are free from age restrictions.)

Mai multe publicații, printre care The Times și The Telegraph, au criticat abordarea Comisiei Europene și au indicat că fragmentul vizează minorii.

Andreea Popescu, purtător de cuvânt al Reprezentanței Comisiei Europene, a declarat vineri că “restricțiile de vârstă în acest domeniu de drept țin exclusiv de competența statelor membre. Totuși, pentru a evita orice neînțelegeri: Comisia nu a avut în vedere minorii atunci când a făcut referire la restricțiile de vârstă. De fapt, cazurile CEDO menționate în acest context în strategie vizau toate persoane adulte, unele dintre ele având peste 60 de ani la momentul introducerii acțiunii.”

De notat că strategia prezentată miercuri de Comisia Europeană nu este obligatorie pentru statele membre UE, ci reprezintă o recomandare pentru guvernele naționale, care pot să o adopte sau să o ignore.