Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18,789 miliarde de euro, în primele opt luni, anunță Banca Naţională a României

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18,789 miliarde euro în perioada ianuarie-august 2025, în creştere cu 4,38% comparativ cu 18,001 miliarde euro în perioada similară din 2024, informează Banca Naţională a României (BNR) printr-un comunicat, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, în structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 960 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 594 milioane euro, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 45 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 377 milioane euro.

În primele opt luni ale acestui an, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4,685 miliarde euro (comparativ cu 4,224 miliarde euro în perioada ianuarie – august 2024), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 3,251 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,434 miliarde euro.

Datoria externă totală a crescut în perioada menţionată cu 18,807 miliarde euro, până la 222,317 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 172,852 miliarde euro la 31 august 2025 (77,8% din totalul datoriei externe), în creştere cu 10,5% faţă de 31 decembrie 2024, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2025 nivelul de 49,465 miliarde euro (22,2% din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,9% faţă de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,8% în perioada ianuarie – august 2025, comparativ cu 21,5% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 august 2025 a fost de 5,9 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2025 a fost de 102,6%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie 2024.