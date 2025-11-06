Presa, scoasă din sală la un proces de corupție din Sibiu / A fost audiată Daniela Cîmpean, președinta CJ, într-un caz în care e judecat președintele Camerei de Comerț Sibiu / Avocat: ”Altfel transformăm dosarul într-unul prezentat opiniei publice”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ședința de judecată în care, printre alții, a fost audiată ca martor și președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean (foto), a fost declarată nepublică de către Tribunalul Sibiu, scrie Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dosarul a fost deschis de către procurorii sibieni, care l-au trimis în judecată pe Eugen Iordănescu, directorul Camerei de comerț, industrie și agricultură (CCIA) Sibiu. El e acuzat de fapte de corupție pe când reprezenta interesele județului.

Înaintea audierii martorilor, președinta completului, judecătoarea Tanko Emoke, a pus în discuție, din oficiu, dacă ședința să fie sau nu publică.

Avocații apărării au prezentat un articol de presă pe care purtătorul de cuvânt al Tribunalului Sibiu l-a atașat la dosar.

Este vorba de un articol publicat în 4 iunie 2025 de către Turnul Sfatului și în care era relatată desfășurarea unui alt termen de judecată din acest dosar. Unul în care Eugen Iordănescu a cerut scoaterea presei din sală – solicitare respinsă atunci – și în care au fost audiați doi martori.

”Suntem de acord. Altfel transformăm prezentul dosar penal într-unul care să fie prezentat opiniei publice”

Procurorul de ședință a arătat că lasă la decizia instanței dacă ședința să fie sau nu declarată nepublică.

De cealaltă parte, avocații apărării au arătat că sunt de acord.

„Este o cerere pe care noi încă de la început am formulat-o. Suntem de acord. Altfel transformăm prezentul dosar penal într-unul care să fie prezentat opiniei publice”, a arătat unul dintre cei trei avocați care îl reprezintă pe Eugen Iordănescu. „Influențează opinia publică”, a completat un al doilea avocat.

Audierea Danielei Cîmpean a avut loc în contextul în care președinta CJ Sibiu a fost cea care l-a propus și susținut pe Eugen Iordănescu în ipostaza de a reprezenta interesele județului în diferite comisii de selecție.

Judecătoarea Tanko Emoke a arătat că, deoarece în urma termenului de judecată din vara lui 2025, Turnul Sfatului a relatat inclusiv din declarațiile martorilor „se aduce atingere bunei desfășurări a procesului penal”.

Conform informațiilor obținute ulterior de Turnul Sfatului, în urma audierii Danielei Cîmpean, avocații lui Eugen Iordănescu au solicitat recuzarea președintei completului de judecată.