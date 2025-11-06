G4Media.ro
Nancy Pelosi, figură emblematică a politicii americane, își anunță retragerea

Sursa foto: AFP / Brendan Smialowski

Nancy Pelosi, figură emblematică a politicii americane, își anunță retragerea

Democrata Nancy Pelosi, figură emblematică a scenei politice americane din ultimele patru decenii și prima femeie care a condus Camera Reprezentanților, a anunțat joi, 6 noiembrie, că se va retrage în ianuarie 2027, la sfârșitul mandatului actual, potrivit Le Figaro.

Nancy Pelosi a declarat că nu va candida pentru realegerea în Congres anul viitor.

„Nu a existat o onoare mai mare pentru mine decât să stau în fața Camerei și să spun: «Vorbesc în numele locuitorilor din San Francisco»”, a declarat Pelosi într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

„Mi-a plăcut cu adevărat să fiu vocea voastră în Congres”, a spus ea. „De aceea vreau ca voi, concetățenii mei din San Francisco, să fiți primii care află: nu voi candida pentru realegerea în Congres.”

„Cu inima plină de recunoștință, aștept cu nerăbdare ultimul meu an de mandat ca mândră reprezentantă a voastră”, a spus Pelosi.

Pelosi a devenit cea mai puternică femeie din istoria Congresului în 2002, când a fost aleasă lider al minorității din Camera Reprezentanților de către colegii ei democrați.

Când partidul a preluat controlul majoritar al Camerei în 2007, Pelosi a devenit prima – și până acum singura – femeie care a deținut funcția de președinte al Camerei.

Ea a deținut această funcție până când democrații au pierdut majoritatea în Camera Reprezentanților în 2011. Când partidul a recâștigat controlul Camerei în 2019, Pelosi a ocupat funcția de președinte al Camerei pentru a doua oară.

Sub conducerea sa, Camera a adoptat legi revoluționare care au adus schimbări radicale în întreaga țară.

Poate cel mai notabil este faptul că a jucat un rol esențial în adoptarea, în 2009, a Legii privind îngrijirea medicală, realizarea legislativă emblematică a fostului președinte Barack Obama. Legea privind îngrijirea medicală, care a supraviețuit numeroaselor încercări ale republicanilor de a o abroga, se află acum în centrul unui lockdown al guvernului.

În timpul celui de-al doilea mandat ca președintă, Pelosi s-a confruntat deschis cu președintele Donald Trump – atât în interiorul, cât și în afara Casei Albe.

Tags:
