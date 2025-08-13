Asociația Pro Infrastructură: Banii pentru autostrăzi se termină luna viitoare

Asociația Pro Infrastructură (API) avertizează că, din cauza constrângerilor bugetare, finanțarea șantierelor de autostrăzi ar putea fi blocată luna viitoare dacă Ministerul Transporturilor nu primește, la rectificarea bugetară, suplimentar 4-5 miliarde de lei.

Potrivit API, deși până acum statul a achitat facturile constructorilor rapid, chiar în 2-3 săptămâni, mult sub termenul contractual de 60 de zile, lipsa fondurilor suplimentare ar putea opri instant plățile. În 2025 nu au existat restanțe către constructorul Umbrărescu sau alții, însă situația se poate schimba brusc.

„În degringolada creată, constructorii se repliază. Cap de listă, Umbrărescu. Nu e prima dată când face asta.”, menționează organizația, amintind că în iulie 2022, acesta amenința cu rezilierea unor contracte.

Organizația menționează că problema nu este doar una de cashflow pe termen scurt. România are contractate proiecte rutiere în valoare de aproximativ 25 de miliarde de euro, deși fondurile europene disponibile prin Programul Transport sunt de numai 5,5 miliarde de euro până în 2028. API consideră inevitabilă o prioritizare a proiectelor, altfel riscul blocajelor va crește.

În poziția exprimată public, API critică deciziile „pompieristice și netransparente” luate în cadrul coaliției și respinge „maimuțăreala” politică bazată pe amenințări cu ieșirea de la guvernare și informații „pe surse” privind frânarea unor proiecte. Organizația solicită o dezbatere tehnică serioasă, cu implicarea tuturor actorilor relevanți, inclusiv a sa, pentru a stabili clar care proiecte trebuie duse la bun sfârșit cu prioritate.

API despre constructorul UMB, condus de Dorinel Umbrărescu

Asociația Pro Infrastructură (API) afirmă că, pe fondul incertitudinii bugetare, constructorii se repliază, își ajustează strategiile, iar în frunte se află grupul UMB, condus de Dorinel Umbrărescu. Organizația spune că în iulie 2022, grupul amenința cu rezilierea unor contracte din cauza întârzierii adoptării unei ordonanțe pentru actualizarea prețurilor, majorate masiv de efectele pandemiei și ale războiului din Ucraina.

Atunci, API i-a luat apărarea, considerând că solicitările erau justificate și vitale pentru evitarea rezilierii unor contracte de miliarde de euro, atât în sectorul rutier, cât și feroviar.

Acum însă, situația este diferită, portivit asociației care monitorizează proiectele de infrastructură. Statul a achitat recent circa 300 de milioane de lei către companiile din grupul UMB, iar în prezent există facturi emise în valoare totală de 1,1 miliarde de lei, cea mai veche datând din 1 august.

Deși UMB este cel mai expus antreprenor general, mai ales pe autostrada A7, unde a avansat rapid pe cele 10 loturi dintre Buzău și Pașcani, acumulând o diferență de 21% între progresul fizic și cel financiar, această valoare nu depășește semnificativ media uzuală de 14-15% înregistrată pe alte șantiere.

API precizează că, în 2025, statul nu a avut plăți restante față de Umbrărescu, facturile fiind achitate, în medie, la 2-3 săptămâni de la emitere, mult mai devreme decât termenul contractual de 60 de zile, situație valabilă și pentru alți constructori.