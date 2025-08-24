Sondaj CURS – Daniel Băluţă, candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă, pe locul al treilea, la egalitate, fiind Ciprian Ciucu şi Cristian Popescu Piedone / Clasamentul pentru Consiliul General al Capitalei, deschis de USR

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul PSD al Sectorului 4 Daniel Băluţă este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR) la diferenţă de 2 procente, pe locul al treilea, la egalitate, aflându-se Ciprian Ciucu şi Cristian Popescu Piedone, conform datelor unui sondaj CURS.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La votul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primul loc revine USR, urmad de PSD, aur, PNL şi POT, transmite News.ro.