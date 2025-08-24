G4Media.ro
Sondaj CURS – Daniel Băluţă, candidatul cel mai bine plasat în intenţiile…

alegeri prezidențiale, sectie de votare, voturi
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sondaj CURS – Daniel Băluţă, candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă, pe locul al treilea, la egalitate, fiind Ciprian Ciucu şi Cristian Popescu Piedone / Clasamentul pentru Consiliul General al Capitalei, deschis de USR

Articole24 Aug

Primarul PSD al Sectorului 4 Daniel Băluţă este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR) la diferenţă de 2 procente, pe locul al treilea, la egalitate, aflându-se Ciprian Ciucu şi Cristian Popescu Piedone, conform datelor unui sondaj CURS.  

La votul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primul loc revine USR, urmad de PSD, aur, PNL şi POT, transmite News.ro.

  Dacă a ieșit ciuma roșie cu Băluță în prim plan înseamnă ft clar, CĂTĂLIN DRULA câștigă la pas primăria capitalei!

  inca o confirmare ca bucurestenii detesta PSDNLUDMR, si ca stiu ca USR nu sunt manjiti

    orice reprezentat al PSDNLUDMR nu reprezinta decat o coruptie la nivel central/local, aceste creaturi fiind foarte versate in a cere parandaratul

    cat despre un primar PSD pe primul loc la Bucuresti e o gluma destul de buna, mai trebuie sa lucreze CURS la pacalire

