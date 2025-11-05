Bulgaria vrea să accelereze vânzarea activelor Lukoil / Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft

Coaliţia guvernamentală aflată la conducere în Bulgaria intenţionează să propună o legislaţie care să permită numirea unui director special pentru supervizarea vânzării rafinăriei Burgas, deţinută de Lukoil, afectată de sancţiuni, a anunţat miercuri presa locală, transmite Reuters, conform Agerpres.

Proiectul de document, consultat de agenţia de presă Mediapool, vizează modificarea drepturilor directorului special, care va putea vinde active, iar proprietarul legal al rafinăriei nu va putea contesta tranzacţia.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti – Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

Bulgaria a confirmat că rafinăria Burgas şi câteva subsidiare ale grupului Lukoil sunt vizate de sancţiuni. Guvernul de la Sofia a anunţat că discută cu autorităţile SUA pentru a se asigura că activitatea rafinăriei, unde se procesează zilnic 190.000 barili, poate continua.

Boyko Borissov, fost premier şi liderul formaţiunii GERB, care conduce coaliţia aflată la conducere în Bulgaria, a declarat că legea privind numirea directorului special va fi introdusă miercuri.

„Există multă logică în această decizie, de aceea vom depune miercuri proiectul de lege privind numirea directorului special”, a afirmat Borissov la postul public de televiziune BNT.

Trezoreria SUA a emis o licenţă care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil.

Săptămâna trecută, Lukoil a anunţat vânzarea activelor internaţionale în urma sancţiunilor impuse luna trecută de Statele Unite. În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.

Vânzarea de active avută în vedere de Lukoil este cea mai semnificativă acţiune de până acum a unei companii ruseşti, în urma sancţiunilor occidentale impuse primelor două companii petroliere ruseşti din cauza războiului din Ucraina, care a început în februarie 2022.