Două râuri din Constanța sub cod portocaliu de inundații

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod portocaliu de creşteri importante de debite ce vizează râul Topolog pe sectorul aferent S.H. Saraiu şi râul Casimcea pe sectorul aval confluenţă cu râul Cartal, judeţul Constanţa.

Potrivit hidrologilor, sunt aşteptate creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de apărare ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, transmite Agerpres.

Momentul producerii fenomenelor vizate este de sâmbătă, ora 24:00, până duminică, ora 12:00.

INHGA menţionează că se impune urmărirea evoluţiei situaţiei hidrometeorologice.

Atenţionarea hidrologică a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Sistemele de Gospodărire a Apelor Constanţa.