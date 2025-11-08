G4Media.ro
Două râuri din Constanța sub cod portocaliu de inundații

FOTO: Inundația produsă de avaria la rețeaua Apa Nova/ Sursa: cititor G4Media.ro

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod portocaliu de creşteri importante de debite ce vizează râul Topolog pe sectorul aferent S.H. Saraiu şi râul Casimcea pe sectorul aval confluenţă cu râul Cartal, judeţul Constanţa.

Potrivit hidrologilor, sunt aşteptate creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de apărare ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, transmite Agerpres.

Momentul producerii fenomenelor vizate este de sâmbătă, ora 24:00, până duminică, ora 12:00.

INHGA menţionează că se impune urmărirea evoluţiei situaţiei hidrometeorologice.

Atenţionarea hidrologică a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Sistemele de Gospodărire a Apelor Constanţa.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

