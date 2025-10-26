G4Media.ro
Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” ce are o rază de acţiune de până la 14.000 km, în contextul ofensivei Rusiei în Ucraina, transmite Agerpres.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a declarat Putin într-un video publicat de Kremlin în timpul unei întâlniri cu oficiali militari, ordonând începerea „pregătirii infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestei arme în forţele armate” ruse.

„Aceasta este o creaţie unică pe care nimeni altcineva în lume nu o posedă”, a susţinut liderul de la Kremlin, adăugând că Burevestnik are o „rază de acţiune nelimitată”.

În timpul ultimului test din 21 octombrie, racheta Burevestnik a petrecut „aproximativ 15 ore” în aer, acoperind o distanţă de 14.000 km, a declarat şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, adăugând că „aceasta nu este o limită” pentru această armă.

„Caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit utilizarea acesteia cu precizie garantată împotriva unor amplasamente extrem de protejate, situate la orice distanţă”, a declarat el.

Vladimir Putin a anunţat în 2018 dezvoltarea de către armata rusă a acestor rachete, despre care a spus că sunt capabile să depăşească practic toate sistemele de interceptare.

