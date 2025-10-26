VIDEO Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang / Doi piloţi au fost transportaţi la spital

În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elveţianului Noah Dettwiller, care încetinise, transmite News.ro.

José Antonio Rueda l-a lovit cu viteză maximă din spate pe elveţianul Noah Dettwiller, care era aproape oprit pe traiectorie.

După impactul extrem de violent, imaginea elveţianului inert pe pistă a fost îngrozitoare, dar MotoGP a informat rapid că ambii piloţi erau conştienţi. Cei doi au fost transportaţi la spital cu elicopterul.

După o lungă întrerupere, cursa a putut fi începută. Câştigător a fost japonezul Taiyo Furusato (Honda).

Durisimo accidente entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler en la vuelta previa. El piloto español se llevó puesto al suizo con un gran diferencial de velocidad.

Ambos pilotos estan conscientes, pero la largada esta demorada.#Moto3 #MalaysianGP pic.twitter.com/qoB186hzhI

— DRS Argentina (@DRSArgentina) October 26, 2025