Donald Trump a sosit în Malaysia pentru summitul ASEAN / Urmează să supervizeze semnarea acordului de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia
Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, în Malaysia, unde va participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în cadrul căruia ar trebui să supervizeze semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia, transmite News.ro.
Acest acord ar trebui să consolideze armistiţiul încheiat în urmă cu trei luni, în urma negocierilor dintre cele două state vecine din Asia de Sud-Est.
Ostilităţile care au izbucnit în iulie între Thailanda şi Cambodgia, devenind cel mai sângeros episod de violenţă din ultimii 13 ani între cele două ţări vecine, au făcut cel puţin 48 de morţi în cinci zile, în timp ce aproximativ 300.000 de persoane au fost strămutate temporar.
Donald Trump a fost întâmpinat de prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim şi de un grup de dansatori tradiţionali la sosirea sa pe aeroportul din Kuala Lumpur..
WELCOME DANCE: President Trump shows off his moves after exiting Air Force One in Malaysia. pic.twitter.com/PTcJlGjwKC
— Fox News (@FoxNews) October 26, 2025
În timp ce Donald Trump se va întâlni cu alţi lideri, negociatorii americani şi chinezi se vor reuni pentru a încerca să evite o nouă escaladare a tensiunilor comerciale dintre Washington şi Beijing.
Şeful Casei Albe ar urma să discute despre drepturile vamale cu preşedintele brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, unul dintre liderii mondiali care participă la summitul ASEAN în acest weekend.
Lula a declarat că intenţionează să susţină că taxele vamale de 50% aplicate produselor braziliene sunt o „greşeală”. Donald Trump a indicat că este dispus să reducă taxele vamale.
Duminică, Timorul de Est a devenit al 11-lea membru al ASEAN, realizând astfel dorinţa exprimată acum aproape jumătate de secol de actualul său preşedinte, pe când ţara era încă o colonie portugheză.
Situat la nord de Australia, Timorul de Est are o populaţie de 1,4 milioane de locuitori şi se numără printre cele mai sărace ţări din Asia. Ţara speră că economia sa va beneficia de aderarea la ASEAN.
Această aderare, care survine după o aşteptare de 14 ani, reprezintă o victorie simbolică pentru preşedintele său, Jose Ramos-Horta, şi pentru prim-ministrul său, Xanana Gusmao, cunoscuţi pentru lupta lor pentru independenţă.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO „Planeta se poate răci cu 2 grade Celsius prin plantarea a 550 de milioane de hectare de păduri” / Interviu cu Louis de Jaeger, despre criza climatică și pădurea amazoniană
Ministrul Sănătăţii, întrebat dacă spitalele regionale vor fi gata în 2029: Eu spun un ”da” ferm. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.