Ministerul Educaţiei prezintă proiectele din PNRR care vor fi finalizate până în august 2026 / Proiectele care nu aveau stadiu avansat de realizare, reprioritizate sau reziliate

Ministerul Educaţiei prezintă, marţi, lista proiectelor din PNRR care vor fi finalizate până în august 2026, după ce toate proiectele au fost reanalizate. Proiectele care nu aveau stadiu avansat de realizare, vor fi reprioritizate pe alte programe de investiţii sau vor fi reziliate. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a precizat că, astfel, a fost salvată suma de un miliarde de euro, fiind angajate proiectele realiste, transmite News.ro.

”Prin proiectul de rectificare bugetară pentru anul 2025, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a solicitat şi a obţinut o alocare suplimentară pe componentele de grant şi împrumut, care asigură continuarea implementării tuturor proiectelor renegociate cu Comisia Europeană şi autorizate prin memorandumul aprobat prin Guvern în data de 18 septembrie 2025”, anunţă, marţi, Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă.

Ministrul Daniel David a precizat că, la preluarea mandatului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării avea în implementare un număr foarte mare de proiecte PNRR, semnate între 2022 – 2024, însă niciunul nu este încheiat.

”Analiza lor, pe care am demarat-o la începutul anului 2025, într-un cadru mai larg stabilit de Guvernul României, alături de MIPE şi Comisia Europeană, a arătat că pentru unele dintre acestea termenul de 31 august 2026 nu va putea fi respectat şi astfel se vor pierde bani din PNRR. Aşa cum au procedat toate ministerele, am renegociat şi în educaţie bugetul şi proiectele, împreună cu MIPE şi Comisia Europeană, salvând din pierdere în jur de 1 miliard de EURO şi angajând proiectele realiste, care vor îmbunătăţii major educaţia din România. Celelalte proiecte din PNRR, fără progres adecvat pentru termenul de 31 august 2026, în funcţie de progres, vor fi reprioritizate pe alte fonduri care vor fi disponibile sau reziliate, conform reglementărilor legale. Le mulţumesc colegilor mei din minister implicaţi direct în coordonarea privind implementarea acestor demersuri, secretarul de stat Kallos Zoltan şi secretarul general adjunct Sorin Decă”, a transmis ministrul Daniel David.

Oficialii ministerului prezintă lista proiectelor care vor fi finalizate în 2025 şi 2026 prin PNRR.

Până la sfârşitul acestui an se vor încheia proiectele care prevăd dotarea şi echiparea a peste 5.800 de şcoli, cluburi şi palate ale copiilor (toate unităţile solicitante au fost incluse în aceste proiecte), precum şi echiparea a 1.400 de laboratoare inteligente multidisciplinare aferente unui număr de 1.093 de licee (toate liceele solicitante au primit fonduri pentru cel puţin un laborator).

De asemenea, 60 de universităţi de stat şi particulare vor finaliza proiecte care asigură digitalizarea universităţilor, dezvoltarea de competenţe digitale pentru personalul didactic, precum şi actualizarea programelor de licenţă şi master pentru a include noile echipamente.

În plus, va fi finalizat programul de formare pentru competenţe de pedagogie digitală în urma căruia cel puţin 100.000 profesori din învăţământul preuniversitar de stat vor fi certificaţi.

Alocarea suplimentară solicitată la rectificarea bugetară asigură premisele pentru finalizarea tuturor proiectelor rămase în PNRR, cu încadrare în termenul de 31 august 2026, astfel:

Se va finaliza implementarea celor 2.300 de proiecte destinate şcolilor cu risc mediu si ridicat de abandon şcolar, prin care peste 300.000 de elevi au beneficiat direct de activităţi specifice destinate îmbunătăţirii participării la educaţie şi a rezultatelor şcolare, inclusiv materiale de învăţare modern, hrană, activităţi remediale şi extraşcolare, de învăţare nonformală şi consiliere.

Va fi finalizată construirea celor 8 campusuri de învăţământ dual care asigură parteneriate solide între autorităţile publice locale, mediul privat şi unităţile/instituţiile de învăţământ pentru a pregăti elevii şi studenţii în conformitate cu cerinţele pieţei muncii.

Va fi creată prima reţea de şcoli verzi prin care 8 şcoli vor fi reabilitate şi 34 de şcoli verzi vor fi construite, cu o suprafaţă totală de peste 130.700 metri pătraţi. Toate aceste unităţi de învăţământ vor respecta standarde de eficienţă energetică ridicate, contribuind la tranziţia verde.

Vor fi finalizate 45 de proiecte de reabilitare şi construcţie infrastructură universitară socială, cămine, cantine şi spaţii de recreere pentru a asigura derularea procesului educaţional în bune condiţii. Acestea cuprind 15.974 de locuri de cazare reabilitate sau nou construite, 15.359 de locuri în spaţii de recreere şi 3.165 de locuri în spaţii de luat masa pentru studenţi. În plus, 40% din locurile reabilitate sau construite sunt alocate studenţilor proveniţi din medii defavorizate pentru a le înlesni accesul la educaţie.

Pentru profesionalizarea managementului educaţional, cel puţin 10.000 de directori de unităţi de învăţământ şi inspectori vor fi formaţi pentru competenţe manageriale care să asigure o mai bună desfăşurare a proceselor administrative şi educaţionale din şcoli.

Ministerul Educaţiei şi Cerecetării anunţă că va consolida mecanismele de monitorizare şi control care să permită finalizarea proiectelor până la 31 august 2026.