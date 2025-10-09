INTERVIU Ministrul de Externe Oana Țoiu: Anularea alegerilor prezidențiale nu a fost menționată în întâlnirea cu Marco Rubio / Miza principală a întâlnirii a fost reconfirmarea și întărirea a parteneriatului strategic

”În acest moment nu există, în niciuna dintre conversațiile pe care le-am avut, semnale de îngrijorare față de calitatea democrației din România”, a declarat ministrul de Externe Oana Țoiu pentru G4Media după întâlnirea cu Secretarul de Stat american Marco Rubio. Întrebată de G4Media dacă a discutat cu șeful diplomației americane despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și despre criticile vicepreședintelui JD Vance de la Munchen despre starea democrației din România, Oana Țoiu a spus că aceste subiecte nu au fost pe masă.

Șefa diplomației române a adăugat că ”miza principală a întâlnirii a fost reconfirmarea și întărirea a parteneriatului strategic” și a relatat discuțiile cu Marco Rubio despre prezența militară americană în România.

Întrebată dacă SUA își vor diminua sau, dimpotrivă, vor crește numărul de trupe din România, Țoiu a spus că o decizie va fi luată după trimiterea în Congres de către Administrația Trump a noii strategii de securitate.

Interviul integral mai jos:

Rep: Ați discutat cu secretarul de stat american despre anularea alegerilor de anul trecut și reluarea procesului electoral, a fost un subiect de discuție?

Oana Țoiu: Nu a fost un subiect menționat nici de echipa de la Departamentul de Stat în pregătirea întâlnirii, nici în întâlnirea dintre noi doi. Și de altfel, în niciuna dintre întâlnirile pe care le-am avut în septembrie sau în octombrie în SUA cu oficiali.

Rep: Dar despre starea democrației din România ați discutat? Știm discursul vicepreședintelui JD Vance de la Munchen, dar și raportul Departamentului de Stat care făcea referire la anularea alegerilor.

Oana Țoiu: A existat într-adevăr o perioadă dificilă a relației România-SUA din perspectiva felului în care au fost percepute la acel moment deciziile României. Însă în acest moment nu există, în niciuna dintre conversațiile pe care le-am avut, semnale de îngrijorare față de calitatea democrației din România. De altfel, în momentul în care președintele Donald Trump l-a sunat pe președintele Nicușor Dan, imediat după închiderea alegerilor din România, a fost foarte clar care este perspectiva statelor ale Americii față de calitatea democrației din România și legitimitatea alegerilor.

Rep: Deci nu a existat acest subiect la discuția între dumneavoastră și secretarul de stat?

Oana Țoiu: Nu mai este un subiect care să fie pe agendă pentru că, odată cu organizarea unor noi alegeri și validarea lor, precum și a multiplelor rapoarte care au fost publicate de-a lungul timpului de mai multe țări, nu este parte din subiectele care țin de relația bilaterală la nivel oficial.

Rep: Știm din declarațiile publice ale oficialilor Administrației Trump că politica pe care administrația americană o aplică este de dezangajare din anumite zone și mai ales din Europa. V-a informat Secretarul de Stat dacă numărul militarilor americani în România urmează să scadă, să crească, care sunt perspectivele?

Oana Țoiu: SUA lucrează acum la revizuirea posturii, precum și la documentul pe care trebuie să îl trimită și către Congres în ceea ce privește strategia de securitate și de apărare. Noi am vrut să ne asigurăm atât în întâlnirile din luna septembrie de la nivelul Congresului, cât și ieri, în întâlnirea bilaterală cu secretarul de stat Marco Rubio că perspectiva României este înțeleasă și ascultată aici. Iar perspectiva noastră este una foarte clară privind importanța menținerii stabile a echipelor aliate de pe flancul estic și sigur, specific pentru noi, România.

Rep: Acesta este perspectiva statului român pe care ați transmis-o dumneavoastră. Dar a existat și un feedback din partea Secretarului de Stat?

Oana Țoiu: SUA o să-și comunice deciziile finale la publicarea acestor documente pe care le menționat. Am discutat despre ele, ne așteptăm să fie clarificate până la sfârșitul acestui an.

Rep: Dezvoltarea bazei militare de la Mihail Kogălniceanu a fost un subiect, ați deschis această temă?

Oana Țoiu: Am menționat noi acest subiect, pentru că a fost parte dintre subiectele pe care le-am pregătit de altfel împreună cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Este unul dintre subiectele importante, pentru că baza de la Kogălniceanu este de interes strategic nu doar pentru România, ci și pentru NATO și asta înseamnă implicit și Statele Unite ale Americii și țările membre UE, care sunt și și membre NATO, desigur.

Rep: A existat vreun feedback din partea lui Marco Rubio pe tema bazei de la Kogălniceanu?

Oana Țoiu: Feedback-ul general al Secretarului de Stat Marco Rubio a fost apreciativ față de colaborarea cu România. A fost unul apreciativ față de calitatea consolidată în ani de zile a acestor relații, în special în această componentă de apărare, securitate, dar și în componenta energetică și în componenta economică. În detalii specifice care țin de dotări tehnice sau proiecte concrete vor intra în relația bilaterală colegii care se ocupă de Apărare. Nu este un nivel de detaliu punctual în discuția noastră bilaterală.

Rep: Care sunt principalele trei puncte-cheie după întâlnirea cu Marco Rubio?

Oana Țoiu: Miza principală a întâlnirii a fost reconfirmarea și întărirea a parteneriatului strategic. Puterea acestei relații vine din coerența priorităților, mai degrabă decât din modificarea lor constantă. Dar ce este foarte clar în acest moment este că ne uităm nu doar la relația bilaterală România-SUA, ci și la felul în care parteneriatul strategic poate să ne susțină obiectivele comune în regiune.

Am discutat și despre influența pozitivă pe care o are prezența SUA în România asupra percepției de de securitate și asupra factorului de descurajare a unor potențiale ingerințe în viitor pentru țările din vecinătate, care au planuri să adere la Uniunea Europeană, la NATO. Este foarte clar că în România suprapunerea elementelor de securitate cu obiectivele noastre de de creștere economică și accesul la piața unică din UE a fost una benefică.

Rep: Ați menționat mai devreme dimensiunea economică a dialogului. Ce înseamnă mai exact?

Oana Țoiu: Înainte de întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio am avut o întâlnire formală cu investitorii din Statele Unite ale Americii în România și am discutat despre planurile viitoare și despre angajamentele de creștere a investițiilor în 2026. Iar o componentă a întâlnirii pe care am menționat-o către secretarul de stat Marco Rubio și dumnealui a confirmat-o ca feedback este legată de faptul că România are în acest moment un sector privat și antreprenori bine pregătiți în domeniul noilor tehnologii în zona de tech, în special.

Și are antreprenori care au reușit să ajungă la un asemenea nivel de maturitate a produselor și serviciilor pe care le dezvoltă încât să abordeze atât piața din România și Uniunea Europeană, cât și piața din Statele Unite ale Americii și chiar piața de capital.

Rep: Adică e de așteptat un interes sporit al investitorilor americani pentru România?

Oana Țoiu: Da, ne așteptăm la un interes sporit, dar asta înseamnă și în dreptul guvernului că trebuie să ne asigurăm că facem reformele necesare care să micșoreze în unele cazuri birocrația, dar în special să asigure răspunsuri clare, predictibile și o reputație bună a instituțiilor și autorităților cu care investitorii interacționează. Și mă refer aici chiar și la investitorii români, investitorii din Statele Unite ale Americii.

Relația pe care noi, ca stat, o avem cu antreprenorii, cu investitorii mici sau mari este o relație vitală pentru viitorul României. România și-a crescut produsul intern brut de la Revoluție până astăzi de 10 ori, am reușit să-l triplăm de când am intrat în Uniunea Europeană. Și acest lucru este în mare parte meritul românilor care muncesc cinstit, care produc valoare, dar și al parteneriatelor internaționale care au generat capitalul sau tehnologizarea în unele cazuri. Dar sigur că acest ritm de creștere este dificil de de susținut dacă nu facem și schimbările structurale necesare, astfel încât statul să fie un partener bun.

Rep: Una din schimbările structurale absolut necesare este luptă anticorupție. O spune raportul de săptămâna trecută al Departamentului de Stat al SUA, care menționează printre îngrijorările investitorilor americani gradul mare de corupție din România. A fost corupția un subiect abordat în discuția cu secretarul de stat?

Oana Țoiu: N-a fost menționat cuvântul corupție, dar cu siguranță că am discutat împreună despre reformele pe care ni le asumăm ca guvern și direcția de modernizare pe care o avem pentru statul român.

Rep: Ați discutat cu secretarul de Stat despre perspectiva SUA lor legate de conflictul din Ucraina? Care sunt așteptările SUA?

Oana Țoiu: Am discutat și despre conflictul din Ucraina, și despre conflictul din Fâșia Gaza, și despre planurile de pace ale președintelui Donald Trump. Secretarul de Stat Rubio avea o perspectivă mai optimistă față de șansele de armistițiu și de încetare a conflictului în Fâșia Gaza. Perspectiva pe care eu am prezentat-o despre Ucraina și despre regiune a fost că trebuie să creștem presiunea pe Federația Rusă ca să ajungă la masa negocierilor cu o intenție autentică de armistițiu și și pace. Și sigur că și secretarul de stat Marco Rubio și SUA au această linie foarte clară de a cere statelor membre ale Uniunii Europene decuplarea de gazul rusesc. Am prezentat deciziile României în acest sens, precum și propunerile de înnăsprire a pedepselor pentru ocolirea sancțiunilor.

Însă în acest moment, când ne uităm la conflictul din Ucraina, trebuie să acționăm împreună pe cel puțin două paliere.

Unul este creșterea presiunii la nivel imediat, și sigur că aici lucrăm mult și cu Uniunea Europeană. Dar cel de-al doilea este capacitatea de a ne pregăti pentru o perioadă care s-ar putea să nu fie de scurtă durată. Și aici secretarul de sta Marco Rubio a prezentat inițiativa SUA de a oferi armatei ucrainene armament în mecanismele de de achiziție din NATO, în programul PURL care presupune finanțare a acestora din fondurile statelor Uniunii Europene aliate.

Rep: V-ați întâlnit la final de septembrie, la New York, cu arhiepiscopul Elpidophoros al Americii. El are o relație apropiată cu administrația SUA. A jucat el vreun rol în stabilirea acestui contact cu secretarul de stat Marco Rubio?

Oana Țoiu: Întâlnirea cu el a fost o întâlnire caldă, pentru mine a fost foarte importantă, pentru că el este foarte apropiat de comunitatea de români ortodox din Statele Unite ale Americii. De altfel, a transmis și calde salutări Patriarhului Daniel, cu care are o relație bună.

Însă este un palier separat de palierul formal al relațiilor bilaterale. Noi și partea americană am stabilit faptul că urmează să avem o întâlnire bilaterală chiar din conversația anterioară telefonică. Am reiterat asta la întâlnirea pe care am avut-o de lucru la New York. Ce nu aveam stabilit era data în care urma să se întâmple această întâlnire. Decizia aceasta, invitația din partea Secretarului de Stat Marco Rubio pentru data de 8 octombrie a venit imediat după săptămâna ONU de la New York.

Motivul pentru care ei nu au anunțat decât cu 24 ore înainte este legat de constrângerile pe care le au odată din cauza government shutdown. De exemplu, și Ambasada SUA din România și-a sistat parte din activitățile care țineau de inclusiv de comunicare. La fel și la Departamentul de Stat au mai multe constrângeri, inclusiv acestea legate de resursele pe care le pot aloca comunicării. Și atunci, protocolar, anunțul trebuia să vină de la cei care au transmis invitația și am așteptat și noi să comunicăm în sincron.