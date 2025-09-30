G4Media.ro
Polonia arestează un suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream 2 în 2022,…

Sursa foto: Nord-Stream.com

Polonia arestează un suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream 2 în 2022, în baza unui mandat de arestare european emis de Germania

Polonia a arestat un bărbat suspectat de participare la sabotarea în 2022 a gazoductului Nord Stream 2, la Marea Baltică, la trei ani de la incident, anunţă marţi avocatul bărbatului, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Clientul meu a fost arestat (…) în baza unui mandat de arestare euroean emis de partea germană cu privire la un dosar legat de Nord Stream 2”, a anunţat la postul TVN24 avocatul Tymoteusz Paprocki.

Presa poloneză scrie că este vorba despre un ucrainan identificat drept Volodimir Z..

