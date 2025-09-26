USR propune ca „Fără penali” să se aplice şi în cazul aleşilor locali pentru care instanţa decide renunţarea sau amânarea aplicării pedepsei

Primarii, consilierii locali/judeţeni şi funcţionarii din administraţiile locale faţă de care instanţa a pronunţat o soluţie rămasă definitivă de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei îşi vor pierde şi ei funcţiile, la fel ca aleşii şi funcţionarii locali condamnaţi la pedepse privative de libertate, un proiect legislativ fiind iniţiat în acest sens de deputatul USR de Cluj Ciprian Rigman, transmite News.ro.

”România trebuie să meargă înainte cu funcţionari şi primari integri. Aceştia trebuie să îşi pună cu adevărat cariera în susţinerea interesului public, respectiv al comunităţilor pe care le reprezintă, nu să lucreze pentru propria îmbogăţire ilicită. Odată adoptat, noul proiect de lege ne va aduce mai aproape de această normalitate şi va da un semnal ferm societăţii că pentru corupţi nu va mai exista loc în administraţie”, declară deputatul USR Ciprian Rigman.

USR arată că, în urma modificărilor aduse Codului administrativ în 2022, cerute insistent de formaţiune şi societatea civilă, primarii, consilierii locali/judeţeni şi funcţionarii publici îşi pierd automat mandatul sau funcţia dacă sunt condamnaţi definitiv la închisoare. Totuşi, legea nu se aplică atunci când decizia instanţei este de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării acesteia.

”Ca atare, mai avem încă funcţionari şi primari care îşi păstrează poziţiile, deşi au săvârşit, cu intenţie, infracţiuni de corupţie sau infracţiuni de serviciu. Proiectul depus închide aceste portiţe de scăpare care duc în derizoriu principiul «Fără penali în funcţii publice». Odată adoptate modificările propuse, o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată în contextul săvârşirii unei infracţiuni de corupţie sau de serviciu, indiferent dacă e vorba de condamnare, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării ei sau suspendarea executării, va duce automat la pierderea mandatului sau a funcţiei”, adaugă deputatul USR Ciprian Rigman.