Prefectul Capitalei anunţă că va impune restricţii de circulaţie în zonele cu străzi peste magistralele de gaz, fără avizul Transgaz

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, vineri seară, că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele unde Primăria Sector 3 a construit drumuri asfaltate peste magistrale de gaz fără avizul Transgaz, iar luni toate părţile implicate se vor deplasa la faţa locului pentru a identifica soluţii. Nistor a mai precizat că, la întâlnirea de vineri, Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor, transmite News.ro.

Andrei Nistor, prefectul Capitalei, prezintă, vineri seară, concluzii după întâlnirea în care s-a discutat despre situaţia străzilor construite peste conductele Transgaz în Sectorul 3

”Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor din zonă. ⁠Există doar câteva certificate de urbanism, şi acelea emise pentru refacerea unor străzi, nu pentru construire de drumuri noi. În realitate, acolo erau doar uliţe de pământ, nu străzi”, a transmis prefectul Capitalei.

Potrivit acestuia, ⁠Transgaz transmite anual Primăriei Sectorului 3 planurile tehnice cu amplasarea conductelor, deci informaţiile erau cunoscute.

Andrei Nistor a precizat că s-au discutat două direcţii de acţiune, în primul rînd fiind vorba despre măsuri urgente pentru siguranţa zonei

”⁠Vom implementa restricţii temporare pentru a reduce riscurile: limitarea vitezei de circulaţie, interzicerea accesului vehiculelor de mare tonaj. În 2023, Sectorul 3 a instituit o limită de 3,5 tone pe unele străzi, dar aceasta nu a fost respectată, în condiţiile în care în zonă se construiesc blocuri. ⁠Luni vom merge la faţa locului împreună cu reprezentanţii instituţiilor cu care am discutat astăzi. Transgaz a prezentat deja soluţiile tehnice necesare pentru punerea în siguranţă a zonei: săpături până la nivelul conductelor, montarea unor tuburi de protecţie şi refacerea infrastructurii după finalizarea lucrărilor”, a mai transmis prefectul.

De asemenea, pe termen lung, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri clare pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii şi pentru ca cei responsabili să răspundă.

”Am solicitat întreaga documentaţie de construire pentru toate proiectele publice şi private din zona conductelor Transgaz, pentru a verifica dacă au fost respectate avizele şi procedurile legale”, a mai transmis prefectul Capitalei.

Recorder a relatat că, la ordinul primarului Negoiţă, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, iar un raport de expertiză obţinut de Recorder arată că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate. Inginerii Transgaz spun că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie. “Nici nu vreau să mă gândesc… nu mai rămâne nimic aici”, a declarat unul dintre specialiştii Transgaz.

Drumurile au fost construite pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brăţării, din estul Bucureştiului. Primăria Sectorului 3 n-a avut avize din partea Transgaz, care a notificat administraţia locală încă de la începerea lucrărilor. Negoiţă a trecut însă şi peste legi, şi peste notificările Transgaz şi a dat ordin ca şoselele să fie construite peste magistrale. Anul acesta, Transgaz a dat în judecată Primăria Sectorului 3.