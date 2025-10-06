G4Media.ro
Valentin Naumescu, numit consilier prezidenţial: Sunt vremuri de cumpănă în Europa, cu relevanţă istorică neîndoielnică, şi de schimbări accelerate, pe multiple planuri

Profesorul Valentin Naumescu, numit consilier prezidenţial pentru afaceri europene, afirmă, luni, că ”sunt vremuri de cumpănă în Europa”, iar România are datoria să participe cu demnitate, competenţă şi iniţiativă la procesul decizional european, transmite News.ro.

”Am acceptat onoranta propunere a Preşedintelui României, de a mă alătura echipei de consilieri din Administraţia Prezidenţială. Voi fi consilier prezidenţial pentru afaceri europene, începând cu 1 noiembrie 2025”, a scris, luni, pe Facebook, profesorul Valentin Naumescu.

Acesta apreciază că ”sunt vremuri de cumpănă în Europa, cu relevanţă istorică neîndoielnică, şi de schimbări accelerate, pe multiple planuri: politice, de securitate, economice, militare, tehnologice, sociale, cultural-educaţionale etc”.

”România, ca stat membru al UE de aproape 19 ani, a şasea ţară ca mărime a populaţiei din cele 27 de membre ale UE, are datoria să participe cu demnitate, competenţă şi iniţiativă la procesul decizional european, la elaborarea (pe componenta inter-guvernamentală) dar şi la aplicarea politicilor europene comune ale Uniunii, în care se reflectă şi interesele României şi ale cetăţenilor români”, a mai scris Naumescu.

Acesta anunţă, totodată, că s-a retras din funcţia de preşedinte al ICDE-România Europeană.

”Valorile şi obiectivele subsumate conceptului România Europeană au fost şi vor rămâne aşadar în centrul preocupărilor mele. Le-am urmărit şi promovat constant, în dimensiunile fundamentale ale activităţii mele academice de peste 29 de ani, ca profesor la Facultatea de Studii Europene a UBB Cluj, ale activităţii civice, ca fost preşedinte al Iniţiativei pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) şi ale celei instituţionale, aşa cum va fi cazul în noua poziţie de consilier prezidenţial pentru afaceri europene”, a mai transmis noul consilier prezidenţial.

Acesta a mulţumit preşedintelui României pentru încredere.

”Revin după mulţi ani într-o poziţie de demnitate publică, în serviciul public, cu dorinţa de a contribui la binele ţării noastre, sperând să urmeze, dincolo de incertitudinile actuale, o perioadă cu rezultate pozitive pentru România şi pentru români”, a mai transmis Naumescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a numit, luni, consilierii prezidenţiali. Unii dintre ei preiau funcţia de la 1 noiembrie, în timp ce alţii încep de luni. Pe listă se află, între alţii, fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj şi Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic.

