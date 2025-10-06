O furtună de zăpadă a blocat aproape 1.000 de turiști pe versanții Muntelui Everest

Peste 350 de persoane au fost evacuate în siguranță în Qudang, un mic oraș din apropierea văii Karma, iar echipele de salvatori au stabilit contactul cu peste 200 de persoane care încă așteaptă să fie evacuate de pe versanții estici ai muntelui, transmite presa de stat chineză, citată de The Telegraph.

Viscolul a lovit vineri seara, an perioada unei sărbători naționale de opt zile în china, un sezon de vârf pentru drumeții și turism în zonă.

Drumeții s-au adunat în Valea Karma, un traseu de mare altitudine la peste 4.900 de metri care duce la Kangshung Face, abordarea estică a Everestului, ceea ce a făcut eforturile de salvare deosebit de dificile.

„Era atât de umed și rece în munți, iar hipotermia era un risc real”, a spus Chen Geshuang, care făcea parte dintr-o echipă de 18 persoane care a ajuns la Qudang.

„Vremea din acest an nu este normală. Ghidul a spus că nu a mai întâlnit niciodată o astfel de vreme în octombrie. Și s-a întâmplat prea brusc.”

Sute de săteni și echipe de salvare au fost mobilizați pentru a curăța zăpada masivă care bloca accesul în zonă, potrivit unui raport preliminar al agenției de știri Jimu News, susținută de stat.

Martorii oculari au descris frigul extrem, corturile prăbușite și apariția hipotermiei.

„Ploua și ningea în fiecare zi și nu am văzut deloc Everestul”, a spus Eric Wen, membru al unui grup de 18 persoane.

„Trebuia să curățăm zăpada de pe corturi la fiecare 10 minute pentru a le împiedica să se prăbușească.”

El a adăugat: „Aveam doar câteva corturi. Mai mult de zece dintre noi ne înghesuiam într-unul singur și abia dacă dormeam.”

Trei dintre membrii echipei sale, doi bărbați și o femeie, au suferit de hipotermie ușoară.

Compania de turism din Tingri a suspendat vânzarea biletelor și accesul în zona pitorească Everest începând de sâmbătă, ca răspuns la condițiile extreme.

