Cel puţin 22 de oameni au murit în Nepal în urma ploilor abundente
Cel puţin 22 de oameni şi-au pierdut viaţa în ultimele 36 de ore în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat alunecări de teren şi inundaţii-fulger, au blocat drumuri şi dărâmat poduri, au anunţat duminică responsabili locali citaţi de Reuters, transmite Agerpres.
În districtul Ilam, la graniţa de est cu India, 18 persoane au fost ucise în alunecări de teren separate, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei. Trei persoane au fost ucise în sudul Nepalului de fulgere, iar o persoană a murit în urma inundaţiilor din districtul Udayapur, tot în estul Nepalului. Alte 11 persoane au fost luate de ape în inundaţii şi sunt dispărute de sâmbătă, au menţionat autorităţile.
„Eforturile de salvare sunt în curs de desfăşurare”, a declarat pentru Reuters Shanti Mahat, purtător de cuvânt al Autorităţii naţionale pentru managementul dezastrelor.
Mai multe autostrăzi au fost blocate de alunecări de teren şi ape, izolând sute de călători.
„Zborurile interne sunt în mare parte perturbate, dar zborurile internaţionale funcţionează normal”, a afirmat Rinji Sherpa, purtător de cuvânt al aeroportului din Kathmandu.
Sute de oameni mor în fiecare an în alunecări de teren şi inundaţii fulger, frecvente în Nepal – o ţară cu relief în cea mai mare parte muntos – în sezonul musonului, care începe în mod normal la mijlocul lunii iunie şi continuă până la mijlocul lunii septembrie.
