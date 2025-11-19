G4Media.ro
Lleyton Hewitt uimește lumea tenisului: Revine la 44 de ani și câștigă…

Lleyton-Cruz-Hewitt-atp-challenger-sydney
Lleyton Hewitt, din nou pe terenul de tenis / Sursa foto: captură YouTube

Lleyton Hewitt uimește lumea tenisului: Revine la 44 de ani și câștigă un meci alături de fiul său

Fost lider mondial, Lleyton Hewitt a revenit în tenis la vârsta de 44 de ani alături de fiul său. Cei doi au bifat o victorie spectaculoasă, în doar 48 de minute, la un turneu de categorie Challenger în Sydney.

Dublu campion de Grand Slam (US Open 2021 și Wimbledon 2002), Hewitt a arătat o formă impresionantă în meciul jucat alături de fiul său.

Cruz are 16 ani și o carieră în plină ascensiune în fața sa. Perechea tată-fiu a câștigat în doar 48 de minute, scor 6-1, 6-0, împotriva perechii Hayden Jones / Pavle Marinkov.

Duo-ul tată-fiu a primit un wildcard pentru tabloul principal al NSW Open – un eveniment Challenger din Sydney.

De la retragerea din tenisul de performanță, Hewitt a rămas aproape de sportul care i-a adus atâtea satisfacții: este căpitan al echipei Australiei de Cupa Davis.

De asemenea, a putut fi des observat la meciurile fiului său Cruz. Adolescentul a început participarea la turneele de Grand Slam rezervate juniorilor. De asemenea, el evoluează în circuitul Challenger.

Potrivit Daily Mail, Cruz Hewitt se găsește în prezent pe locul 759 mondial.

