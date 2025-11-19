Lleyton Hewitt uimește lumea tenisului: Revine la 44 de ani și câștigă un meci alături de fiul său
Fost lider mondial, Lleyton Hewitt a revenit în tenis la vârsta de 44 de ani alături de fiul său. Cei doi au bifat o victorie spectaculoasă, în doar 48 de minute, la un turneu de categorie Challenger în Sydney.
Dublu campion de Grand Slam (US Open 2021 și Wimbledon 2002), Hewitt a arătat o formă impresionantă în meciul jucat alături de fiul său.
Cruz are 16 ani și o carieră în plină ascensiune în fața sa. Perechea tată-fiu a câștigat în doar 48 de minute, scor 6-1, 6-0, împotriva perechii Hayden Jones / Pavle Marinkov.
Duo-ul tată-fiu a primit un wildcard pentru tabloul principal al NSW Open – un eveniment Challenger din Sydney.
De la retragerea din tenisul de performanță, Hewitt a rămas aproape de sportul care i-a adus atâtea satisfacții: este căpitan al echipei Australiei de Cupa Davis.
De asemenea, a putut fi des observat la meciurile fiului său Cruz. Adolescentul a început participarea la turneele de Grand Slam rezervate juniorilor. De asemenea, el evoluează în circuitul Challenger.
Potrivit Daily Mail, Cruz Hewitt se găsește în prezent pe locul 759 mondial.
Father-Son Combo 💪
In the blink of an eye 🇦🇺 Lleyton/ 🇦🇺 Cruz Hewitt in their first appearance together have opened their ATP Challenger – Sydney campaign with a win. pic.twitter.com/aCLrw7wwSl
— The First Serve (@TheFirstServeAU) November 19, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.