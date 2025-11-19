BREAKING Flavia Groșan a murit / Medicul anti-vaccinist și conspiraționist avea cancer la plămâni și metastaze cerebrale / Televiziunile o numeau în pandemie ”doctorița-minune”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan a murit miercuri, în jurul orei 11:30, a confirmat șeful spitalului în care era internată pentru Agerpres.ro. George Simion, șeful partidului extremist AUR, a transmis pe Facebook că ”România din ceruri e mai bogată”. știre în curs de actualizare G4Media a scris în 18 octombrie că se afla în stare gravă la spital. Publicația locală Bihoreanul.ro, care a transmis informația în exclusivitate, scriau că Flavia Groșan se afla în comă de gradul 4, foarte profundă, și că i-ar fi fost descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. Ulterior, medicii bihoreni au confirmat starea gravă de sănătate în care se afla medicul Flavia Groșan. Medicii de la ATI din Spitalul Judeţean Bihor transmiteau că Groșan e ventilată mecanic și intubată în urma unui stop cardio-respirator în urma căruia a fost resuscitată. Groșan a fost diagnosticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale, pleurezie bilterală. Cu o săptămână înainte să fie internată, Flavia Groșan scria pe pagina de Facebook a clinicii medicale unde lucra că are ”dureri atroce” la plămâni, dar ”a dormit o noapte în fotoliu”, în loc să meargă la consult medical.

Groșan a anunțat încă din luna august că se simte rău, dar vorbea despre o ”răceală” și despre cum a tratat-o ”simpluț”, dar și despre cum și-a spus: ”Flaviuta, treci la tratamentul tau magic”.

La 1 octombrie, Flavia Groșan scria că ”nu mai pricepe” ce e cu ”tusea asta chinuitoare de luni de zile” și că ”nici gripă nu mai este ce a fost odată”.

Puțin peste o săptămână, la 10 octombrie, Groșan povestea despre o ”tuse epuizantă de luni de zile”, dar și de cum i-au apărut dureri pe coloana vertebrală, în zona toracică și despre cum are o ”durere atroce la întreg plămân”:

”Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi a confirmat durerile torace.

Cu drag, Flavia, primar pneumolog”.

Dar într-unul din comentarii, Groșan revine și spune că ”luni dimineață” va merge să facă analize ”la prima oră” pentru că ”ceva îi dă cu virgulă”.

Groșan a făcut ultima postare în 12 octombrie, când spune că e departe de ”recuperarea pneumoniei” și că și-a dat seama ”la ce riscuri s-a supus la tratamentul covidului”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>