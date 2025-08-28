Ministrul Sănătății: Medicul Flavia Groșan ar trebui să rămână fără drept de liberă practică / ”Această dezinformare face rău pacienților, face rău sistemului, face rău tuturor”

Medicul Flavia Groșan (foto) ar trebui să rămână fără drept de liberă practică, este de părere ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, invitat marți seară la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info. Ministrul a reacționat astfel la recentele afirmații ale Flaviei Groșan în legătură cu urmările vaccinului anti-COVID. Aceasta a susținut că persoanele vaccinate ar transmite proteina spike celor neimunizați, prin relații intime.

”Din punctul meu de vedere, dna doctor ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică. Pentru că această dezinformare face rău pacienților, face rău sistemului, face rău tuturor”, a spus ministrul Sănătății.

Într-o postare pe internet, medicul pneumolog Flavia Groşan susținea că un pacient de 32 de ani, nevaccinat anti-Covid 19, s-ar fi simțit rău la scurt timp după ce ar fi avut relații intime cu partenera sa, imunizată împotriva virusului. Aceasta ar fi eliminat particule virale post-vaccin pe care bărbatul le-ar fi primit în sistemul său, mai scria doctorița din Oradea. Mesajul său a ajuns la mii de oameni, prin intermediul rețelelor de socializare. Între timp, a şters postarea, despre care spunea că a copiat-o de pe un alt cont.

Flavia Groşan susţine că persoanele vaccinate ar transmite proteina spike celor neimunizați, prin relații intime. Declarații false și periculoase, au reacționat colegii de breaslă.

”Raportul anchetei este în desfășurare. Este adevărat că dezinformarea nu o face doar dna doctor, mulți alții sunt încă pe funcție și așa au crescut, dezinformând. Asta ca să vorbesc de zona politică. Și văd că sunt în continuare pe funcții, unii pe funcții mari. Aș face un apel la bunul simț. Atunci când cineva face o astfel de declarație, este aberant ce spune dna doctor acolo. Ce pot să-i recomand eu, ca ministrul al Sănătății? Aș recomanda în primul rând să nu mai dezinformeze, aș recomanda oamenilor să se informeze din zone care sunt avizate din punct de vedere medical, să se informeze din zona medicală, spitalicească, prespitalicească, nu contează. Dnei doctor îi recomand să rămână într-o zonă, dacă ea dorește, de oameni nevaccinați, care nu-i pot transmite pe nicio cale proteina spike, nu am nicio problemă. Dar aș ruga-o să nu mai facă rău sistemului„, a mai spus ministrul Sănătății.

Colegiul Medicilor Bihor a anunțat că începe o cercetare disciplinară de urgență în cazul său și se delimitează ferm de declarațiile acesteia, pe care le consideră erori grave care contrazic dovezile medicale actuale.

Și în 2021, Flavia Groșan a ajuns în atenția Colegiului Medicilor, după ce a susținut fără probe că a vindecat de COVID aproape 1.000 de pacienți, fără nicio zi de spitalizare, tratând infecția ca pe o pneumonie atipică. Dar atunci, Colegiul nu a sancționat-o.