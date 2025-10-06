G4Media.ro
Zăpadă de aproape jumătate de metru la Vârful Omu / E cel…

Sursa foto: Facebook Romsilva – Parcul Național Munții Rodnei

Zăpadă de aproape jumătate de metru la Vârful Omu / E cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în zona montană / 15 centimetri la Bâlea Lac

6 Oct

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în zona de munte este de 41 de centimetri la Vârful Omu, urmat de 23 centimetri la Vârfu Țarcu și 15 centimetri la Bâlea-Lac, informează Buletinul nivometeorologic transmis luni de către Centrul Regional Transilvania Sud de la Sibiu, relatează Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, sunt posibile avalanșe mici și medii la peste 2.000 de metri altitudine, în munții Făgăraș și Bucegi.

”La peste 2000 m: în masivele Făgăraș și Bucegi, la peste 2000 m se întâlnește un strat de zăpadă cu grosimi de 20-40 cm, umezit, peste care se va depune în următoarele zile un nou strat de zăpadă, local de 10-30 cm și izolat mai mare de 30 cm în apropierea crestelor. Pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade de la peste 2000 m, stratul se va menține umed și instabil. Pe anumite văi vom întâlni acumulări sau troiene de grosimi mai mari. Noul strat se va depune în apropierea crestelor peste crustele de gheață formate la suprafața actualului strat, ca urmare a temperaturilor nocturne negative. Se vor semnala unele curgeri și avalanșe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”, se mai precizează în buletinul transmis de meteorologii sibieni.

Tags: , ,
