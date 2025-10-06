Accident între o ambulanţă şi un autoturism, în Cluj: O femeie din ambulanţă, în stop cardio-respirator / Alte cinci persoane, evaluate medical

O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient. O femeie, tot din ambulanţă, este în stop cardio-respirator şi se fac manevre de resuscitare. Alte cinci persoane sunt evaluate medical, transmite News.ro.

Potrivit ISU Cluj, pompierii de la Detaşamentul Huedin intervin, luni seară, la un grav accident rutier petrecut pe DN 1 (E60), între Huedin şi Şaula.

”Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Forţele noastre au descarcerat din ambulanţă un bărbat, care este conştient şi cooperant. Pe de altă parte, o femeie aflată tot în ambulanţă este în stop cardio-respirator şi se aplică manevre de resuscitare, iar alte cinci persoane sunt evaluate medical”, a transmis ISU.

La misiune participă o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum şi un echipaj SAJ.